Quien es Cachorra Creciente, el hampón que fue dejado en libertad por dos policías de la seccional 15ª

Creciente fue detenido por un pedido de captura activa. Los policías argumentan que ya no tenía vigencia. El jueves los imputarán por facilitamiento de fuga.

13 de enero 2026 · 19:00hs
Cachoora Creciente, un hombre muy conocido en el hampa de zona sur

Dos sumariantes que se se desempeñan en la seccional 15ª de Rosario, Marisol Pérez y Carlos Galván, fueron detenidos y trasladados a instalaciones penitenciarias este martes luego de declarar en la sede de Asuntos Internos. Los policías quedaron como sospechosos de no haber registrado la captura ni proceder a la detención de Jonathan “Cachorra” Creciente, un viejo hampón y dealer de barrio Tablada que había ingresado este lunes por la madrugada a la comisaría luego de su captura por efectivos del Comando Radioeléctrico ya que pesa sobre él un pedido de captura por asociación ilícita y microtráfico.

Jonathan Sebastián Creciente (39) había sido aprehendido en inmediaciones de Uriburu y Hertz, en la zona sur, al pasar por el control de identificación se constató que pesaba sobre él un pedido de captura desde diciembre pasado por pedido de dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación y fue trasladado a la 15º.

Una vez allí no fue registrado su ingreso y los sumariantes argumentaron a su favor , en sus declaraciones en AI, que la captura no estaba activa y por eso no lo registraron mi avisaron a Fiscalía del procedimiento.

Voceros de Fiscalía expresaron que en principio entre jueves y viernes se imputará a los dos por los delitos de “facilitamiento de fuga y falsedad ideológica” y que se está investigando la dinámica del hecho. Al parecer Creciente ni siquiera ingresó al edificio de la seccional.

Entre las medidas tomadas por la fiscal Karina Bartocci, se cuenta el secuestro del libro de guardia (LMG), las actuaciones sumariales labradas en razón a la aprehensión de Creciente y la citación de todos los efectivos policiales que cumplieran guardia en la madrugada del 12 de enero; incluyendo al jefe y ambos subjefes, como así también a ambos efectivos policiales de Comando que realizaron la aprehensión de Creciente.

Leer más. Tras un tiroteo apresan a "Cachorra", prófugo por balear a un barrabrava

Al declarar en Asuntos Internos , Galván admitió que no consultó con la fiscalía de flagrancia sobre la captura. Su argumento fue que en diciembre del año 2025 Creciente ya había sido detenido por un pedido de captura a pedido de la justicia Federal que el uniformado consideraba activa pero que la justicia la desestimó. En el mismo sentido entendió que la causa por la que era detenido en esta oportunidad era la misma y con ese antecedente dejó al delincuente en la libertad. La fiscal Bartocci ordenó que se corrobore lo planteado por el oficial y concluyó que, muy por el contrario, esta causa era del fuero provincial y estaba activa.

Un hombre peligroso

Jonathan “Cachorra” Creciente es un hombre muy conocido en Tablada y hace años que aparece en crónicas policiales, fue acusado en 2010 del ataque a tiros al barrabrava de Newell’s Matías Pera a eso sumó un tiroteo con la policía el 8 de noviembre de 2013.

Al ser detenido en aquel 2013 Cachorra registraba pedidos de captura de tres juzgados. La causa más resonante era por la tentativa de homicidio de Matías Pera, quien sobrevivió al ataque a balazos en una esquina de Isola al 100 bis. El hincha recibió cinco disparos en la espalda, el brazo derecho y el muslo izquierdo cuando caminaba con un amigo. Según declaró al reponerse, antes de tirar Cachorra lo abordó por la espalda y le dijo: “Esto te lo manda Panadero”, en referencia al jefe de la barra leprosa, Diego Ochoa. Por es causa Creciente pasó un tiempo preso.

En el contexto del viejo sistema penal, Creciente sumó causas en el juzgado de Instrucción 7, a cargo de Juan Andrés Donnola. Una era por el delito de amenazas tras exhibirle un arma de fuego desde un auto a Rosa Caminos, hermana de Pimpi. Las otras son por una tentativa de robo y lesiones graves.

Leer más. "Cachorra" sería desligado de una causa tras un dictamen de la Cámara

Además otra causa era por portación de arma de guerra de octubre de 2012, cuando cayó con su hermano y dos jóvenes cerca del boliche Esperanto, en Presidente Roca al 1100. Iban a bordo de un Chevrolet Vectra en el que se incautaron un revólver calibre 38, barretas y llaves computarizadas. En 2018 fue absuelto por tres jueces de la Cámara Penal en un hecho de intento de homicidio, los jueces consideraron que no había pruebas firmes para declararlo culpable.

El ataque sucedió el 13 de junio de 2012 cuando Fernando Z. bajó de su casa de Sánchez de Thompson al 200 bis y en ese momento lo llamó Creciente, a quien consideró un “enemigo” que quería echarlo del barrio, y lo convocó a hablar en una plaza. Hasta allí llegaron dos personas armadas y le dispararon, pero sobrevivió. Creciente fue condenado a 4 años y 4 meses. Sus abogados, José Ferrara y Adrián Ruiz, apelaron la condena y luego los jueces Carlos Carbone, José Luis Mascali y Javier Beltramone lo absolvieron en esa causa del intento de homicidio ante la falta de pruebas.

“Lo único que existe es el parte preventivo, el acta de procedimiento y la inspección ocular”, indicó Ferrara. Creciente conocía a la víctima que estaba bajo tratamiento médico por adicción y sufría un padecimiento psíquico que le causaba delirios de persecución, manifestaron los abogados. Creciente pasó parte de su vida preso y en Tablada los vecinos que lo conocen desde siempre lo califican como: “un pibe vivo, que supo sobrevivir y que en un tiempo era un pesado importante”, hoy tiene 39 años..

