La Capital | Ovación | Dakar

Dakar 2026: la última etapa maratón del desierto les jugó una mala pasada a los argentinos

El argentino Luciano Benavides cedió la punta en motos y Cavigliasso perdió terreno en Challenger en la última etapa maratón del Dakar

13 de enero 2026 · 18:35hs
Luciano Benavides perdió terreno en la general y ahora está tercero en el Dakar.

Luciano Benavides perdió terreno en la general y ahora está tercero en el Dakar.

No fue un martes de buenas noticias para los representantes nacionales en el Rally Dakar 2026. En la exigente etapa 9, última maratón con noche en el desierto y sin asistencia externa, los argentinos sufrieron retrocesos clave en las principales categorías, justo cuando la competencia entra en su tramo decisivo. En motos, Luciano Benavides resignó el liderazgo.

Benavides tras una jornada complicada cayó del primer al tercer puesto de la clasificación general. El salteño de KTM quedó a 7m05 de la cima, ahora en manos del australiano Daniel Sanders, con el estadounidense Ricky Brabec en el medio.

También sobre dos ruedas, pero en Rally 2, la jornada fue de resistencia y continuidad. El neuquino Juan Santiago Rostan finalizó 28° en la etapa y se mantiene 26° en la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 35° en el día y continúa 37° en el acumulado, ambos enfocados en completar una prueba marcada por la dureza del terreno.

Leer más: Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Mal día para Nicolás Cavigliasso en el Dakar

El golpe más duro llegó en Challenger para Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. El binomio campeón mundial sufrió problemas con el radiador del Taurus #300 y perdió más de una hora en la especial, lo que los relegó al 28° lugar de la etapa y los dejó a 1h13m23 del líder español Pau Navarro.

Desde el quinto puesto de la general, la pelea por la punta parece cuesta arriba, aunque lograron seguir en competencia gracias a la asistencia solidaria de compañeros en carrera.

La contracara positiva fue el doble podio argentino en la etapa de Challenger: Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, terminó segundo, mientras que el pampeano David Zille, navegado por Sebastián Cesana, fue tercero y se mantiene cuarto en la general.

Leer más: Llegó a Newell's siendo un desconocido y quiere ganarse un lugar en el rojinegro: "Espero estar a la altura"

Manuel Andújar sigue carrera

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini cerraron 13° y continúan sextos, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron octavos y siguen séptimos en el total.

En las categorías especiales también hubo motivos para destacar. Benjamín Pascual ganó la etapa en Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway y recortó distancia en la general, mientras que Gastón Mattarucco, como navegante de Javier Vélez, continúa en carrera entre los autos históricos.

Este miércoles, desde la madrugada argentina, se disputará la etapa 10 rumbo a Bisha, otro día clave para definir el destino de los argentinos en el desierto.

Noticias relacionadas
Bruno Jacomy (izquierda) y el chileno Del Río ganaron en la categoría Challenger en la quinta etapa del Rally Dakar. 

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

En la categoría Autos Challenger T3, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini obtuvieron el primer triunfo en el Dakar 2026.

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

El piloto salteño finalizó cuarto en la exigente especial de 421 kilómetros del Dakar.

Dakar 2026: el argentino Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos

Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Lo último

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

Reforma laboral: se postergó el encuentro entre Santilli y el gobernador de La Pampa

Reforma laboral: se postergó el encuentro entre Santilli y el gobernador de La Pampa

En Santa Fe hay una meseta en los casos de dengue, pero preocupan los brotes de tos convulsa y hantavirus

En Santa Fe hay una "meseta" en los casos de dengue, pero preocupan los brotes de tos convulsa y hantavirus

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

La mujer de 39 años, desaparecida desde el sábado, fue encontrada en la zona de Presidente Quintana al 500 bis. Fue trasladada al Heca
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Ovación
Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT
OVACIÓN

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Policiales
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

La Ciudad
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
POLICIALES

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Política

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
Salud

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Ovación

Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario
La Ciudad

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración
Información General

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario