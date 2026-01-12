La Capital | Política | Juana Viale

Juana Viale habló del supuesto romance con Macri: "Creo en mi luz, por eso se me pegan las moscas"

La conductora de televisión rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan al expresidente. Qué dijo la nieta de Mirtha Legrand

12 de enero 2026 · 14:06hs
Juana Viale y Mauricio Macri en Almorzando con Juana

Juana Viale y Mauricio Macri en "Almorzando con Juana"

Tras la noticia de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, se dispararon todo tipo de teorías sobre el fin del matrimonio de una de las parejas argentinas más emblemáticas de los últimos años. En ese sentido, en los últimos días al expresidente se lo vinculó con la actriz y conductora de TV Juana Viale.

Ahora, la nieta de Mirtha Legrand rompió el silencio y se expresó sobre los rumores que acusaban una supuesta historia de amor que cruza el espectáculo con la política.

La primera versión sobre el romance salió del programa "Duro de Domar". A partir de un juego enigmático, los panelistas aseguraron que el fundador del PRO estaría saliendo con una conductora de televisión. Minutos más tarde, el periodista Franco Torcchia reveló que se trataría de Juana Viale.

>> Leer más: Juliana Awada confirmó la separación y se dispararon los rumores sobre el nuevo amor de Mauricio Macri

Qué dijo Juana Viale sobre el supuesto romance con Macri

Sin mencionar a Mauricio Macri, "Juanita" Viale dejó muy en claro su posición: negó los rumores, lamentó el "daño" que causan las "noticias falsas" y cargó contra los que "desinforman y mienten".

"Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama", comenzó Viale en una historia de la red social Instagram, y agregó: "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente".

"Lo que no se puede negar, ni discutir es que la mentira es un camino corto. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo", siguió la conductora de "Almorzando con Juana".

"A los que amo, respeto y admiro, Gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias", apuntó la actriz

"Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas", cerró Juana Viale, sin nombrar una sola vez a Mauricio Macri.

Los rumores

Luego de conocerce la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo amor de Mauricio Macri. Se trata de Juana Viale, la nieta de la icónica conductura de TV, Mirtha Legrand.

Las versiones comenzaron a expandirse en redes sociales tras las declaraciones del periodista Franco Torchia en Duro de Domar, programa de C5N: "Mauricio Macri habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó el panelista.

Embed

"La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", aseguró Franco Torchia en el piso de C5N.

Por el momento, ni Viale ni Macri se expresaron al respecto, por este supuesto vínculo mantiente su status de rumor.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de matrimonio. Según trascendió fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, pasaron las celebraciones juntos y en familia.

Lo cierto es que los rumores de que la relación no venía del todo bien aparecieron hace ya algún tiempo. A mediados de 2024 circularon algunas versiones de una fuerte crisis entre ellos, aunque la propia Juliana se encargó de desmentirlo y reinó la tranquilidad.

Un año después, en septiembre de 2025, los rumores reaparecieron y los programas de chimentos instalaron la idea de que la relación ya no existía. En aquella oportunidad, nadie lo desmintió.

Ahora la ruptura salió del terreno de la especulación y ya es un hecho. Algunos medios porteños aseguran que Macri y Awada tuvieron efectivamente una crisis hace un año y por eso, después de intentarlo un poco más, decidieron ponerle fin a su relación.

El comunicado de Awada

Tras quince años de relación, y luego de que previamente circulen varios rumores de divorcio, el expresidente y la exprimera dama decidieron terminar su matrimonio. Ahora, la misma Awada se expresó al respecto y confirmó el distanciamiento. Por su parte, Macri fue vinculado nada más y nada menos que con la actriz y conductora Juana Viale.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó Juliana Awada en una historia de la red social Instagram.

historia awada

"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró la exprimera dama.

Aunque Juliana Awada no hizo una mención explícita a su separación, por el tono de su mensaje se entiende que se refiere al fin del vínculo con Mauricio Macri.

>> Leer más: Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

La historia de amor

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó entre el 2007 y el 2015. Ambos se movían dentro de un mismo mundo -caracterizado por el poder y el dinero- y se habían cruzado varias veces. De hecho, Macri ya conocía al hermano de Juliana, el empresario Daniel Awada.

Sin embargo, según cuentan, la primera conversación entre ambos se dio en un gimnasio cuando el tenía 50 y ella 35. A partir de ese primer acercamiento siguieron otros. Después de algunos encuentros fortuitos más, el entonces jefe de Gobierno porteño la invitó a cenar. Poco después compartieron un fin de semana en Tandil que consolidó el vínculo definitivamente.

La pareja se casó por civil el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. En alguna oportunidad, Awada contó que no aceptó la propuesta de casamiento de una. De hecho, aseguró que rechazó casarse con Macri dos veces hasta que finalmente se animó a dar el salto.

casamiento 2010

“Gracias por haberme elegido, gracias negrita, mágica, única, hechicera. Ahora, mi estado civil es feliz”, dijo Macri, emocionado, al casarse con Juliana. Es que ambos estaban apostando nuevamente al amor: los dos venían de matrimonios anteriores. Mauricio se había casado dos veces: primero con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina, Gimena y Francisco) y, luego, con Isabel Menditeguy, con quien estuvo nueve años. Juliana, a su vez, venía de un matrimonio brevísimo con Gustavo Capello y de haber estado en pareja con Bruno Laurent Barbier, con quien había tenido en 2003 a su hija mayor, Valentina.

Un año después, el 10 de octubre de 2011, en el Sanatorio Otamendi, nació por cesárea Antonia Macri, la única hija que tienen en común.

LYVKGAOTSJFE5HYVMLRPDUEJMM
Macri, Antonia y Awada.

Macri, Antonia y Awada.

La primera dama

Lo cierto es que cuando Mauricio Macri lanzó su candidatura a la presidencia en 2015, la pareja ganó en exposición. Durante toda la campaña del líder del PRO, Awada y Antonia, que por entonces tenía 4 años, se mostraban siempre junto al candidato y las cámaras las adoraban. El 10 de diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación, Awada se convirtió en una primera dama caracterizada por el buen gusto y la delicadeza.

La última foto formal que la empresaria compartió en Instagram antes de que Macri cumpliera con su presidencia fue el 10 de diciembre de 2019, el día del traspaso del mando a Alberto Fernández. En ese posteo, escribió: “Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”.

H14nKUsKVx_1256x620
Macri y Awada en el balcón de la Casa Rosada.

Macri y Awada en el balcón de la Casa Rosada.

Perfil bajo y refugio en el Sur

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales.

Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la exprimera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.

>>Leer más: La entrevista a Mauricio Macri que se volvió viral: "Siento que estoy en slow motion"

La separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.

