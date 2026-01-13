La Capital | Boca

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Boca jugará este miércoles un amistoso ante Millonarios de Colombia en La Bombonera como tributo a Miguel Ángel Russo, extécnico de ambos equipos

13 de enero 2026 · 22:09hs
Los hinchas de Boca idolatran a Miguel Ángel Russo.

Los hinchas de Boca idolatran a Miguel Ángel Russo.

Boca realizó la última práctica previo al cruce del miércoles ante Millonarios en La Bombonera en un amistoso a modo de preparación para el comienzo de la temporada 2026 y el entrenador Claudio Úbeda realizó una sorpresiva modificación.

El duelo se llevará a cabo en Brandsen 805 a partir de las 19 en el marco de un homenaje por el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo, quien supo estar a cargo del banco de ambos conjuntos.

Quien picaba en punta para completar el ataque junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos era Kevin Zenón, pero finalmente todo parecería indicar que sería el ex Newell's Brian Aguirre quien integrará el tridente.

Mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada, Úbeda planea saltar al terreno de juego con un once bastante similar a lo que fue el cierre del Torneo Clausura 2025.

Sin refuerzos hasta el momento, los de La Ribera aguardan por el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional.

>>Leer más: Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

La posible formación de Boca para enfrentar a Millonarios

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Brian Aguirre. DT: Claudio Úbeda.

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

La mujer de 39 años, desaparecida desde el sábado, fue encontrada en la zona de Presidente Quintana al 500 bis. Fue trasladada al Heca
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Ovación
Newells: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newells: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Dakar 2026: la última etapa maratón del desierto les jugó una mala pasada a los argentinos

Dakar 2026: la última etapa maratón del desierto les jugó una mala pasada a los argentinos

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Policiales
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
POLICIALES

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Política

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
Salud

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos