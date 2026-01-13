Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Boca realizó la última práctica previo al cruce del miércoles ante Millonarios en La Bombonera en un amistoso a modo de preparación para el comienzo de la temporada 2026 y el entrenador Claudio Úbeda realizó una sorpresiva modificación.
Boca jugará este miércoles un amistoso ante Millonarios de Colombia en La Bombonera como tributo a Miguel Ángel Russo, extécnico de ambos equipos
El duelo se llevará a cabo en Brandsen 805 a partir de las 19 en el marco de un homenaje por el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo, quien supo estar a cargo del banco de ambos conjuntos.
Quien picaba en punta para completar el ataque junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos era Kevin Zenón, pero finalmente todo parecería indicar que sería el ex Newell's Brian Aguirre quien integrará el tridente.
Mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada, Úbeda planea saltar al terreno de juego con un once bastante similar a lo que fue el cierre del Torneo Clausura 2025.
Sin refuerzos hasta el momento, los de La Ribera aguardan por el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional.
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Brian Aguirre. DT: Claudio Úbeda.