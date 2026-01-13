La Capital | Ovación | Newell's

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

En 2009 fue parte del equipo que terminó subcampeón del torneo Apertura del fútbol argentino. Ahora se convirtió en manager de un club uruguayo

13 de enero 2026 · 18:25hs
Joaquín Boghossian fue el goleador de Newell's en la temporada 2009. 

Joaquín Boghossian fue el goleador de Newell's en la temporada 2009. 

Cuando llegó a Newell's, en 2009, venía de un modesto club uruguayo y en Argentina nadie lo conocía. En Rosario, menos. Pero en el Parque hizo muchos goles y de a poco se metió en el corazón del hincha rojinegro. Cuando se fue, muchos lo extrañaron.

Joaquín Boghossian era un nueve grandote. Se había formado en Cerro de Montevideo, donde fue goleador. Fue su capacidad para sacudir redes la que sedujo al club rosarino, a donde llegó a principios de 2009.

En el Parque validó sus credenciales de delantero eficiente. Marcó 17 goles, varios de ellos de cabeza, y fue clave en el subcampeonato obtenido por el rojinegro en el torneo Apertura de ese año. En Newell's todos lo querían.

La carrera de Joaquín Boghossian

Su carrera siguió en Salzburgo, Nacional, Brujas, Quilmes, Defensor Sporting, Cerro, Arsenal (Junín), Sarmiento, Sport Huancayo, Plaza Colonia y otra vez Cerro, donde se retiró en 2021.

Sin embargo, previsiblemente siguió vinculado al fútbol. Se convirtió en director técnico e inició su carrera en Uruguay Montevideo y Deportivo Maldonado. En 2024 llegó a Albion Football Club y en 2025 obtuvo el ascenso a primera división. Boghossian fue artífice como entrenador de una gran campaña, con 18 victorias, siete empates y siete derrotas y una diferencia de +18 goles.

Al final de la temporada, la Asociación Uruguaya de Fútbol lo eligió como el mejor director técnico del año y en el comienzo de 2026 se convirtió en el consejero deportivo (algo así como el director deportivo) del club, que este año jugará en la primera división del fútbol charrúa.

