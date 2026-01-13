Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newell's está muy activo en el mercado de pases y arribó el séptimo refuerzo. Podrían cerrar más a la brevedad. Día y rival para un amistoso

Este martes el defensor argentino llegó a Rosario para realizar la revisión médica, firmó su contrato y ya se puso a disposición del cuerpo técnico de Newell's.

Una de las grandes apuestas de este mercado de pases es el defensor Bruno Cabrera, de gran actuación en el torneo chileno. El zaguero, nacido en La Plata, fue uno de los puntales decisivos en el campeón de esa liga, Coquimbo Unido. Ahora es de Newell's .

Este martes, el zaguero argentino llegó a Rosario, para realizar la revisión médica, firmar su contrato, y ya ponerse a disposición del cuerpo técnico. Al parecer, uno de los objetivos que tenía la dupla de juntar a Cabrera con Salomón en la zaga leprosa, se podrá dar.

El club, confirmó la llegada del zaguero con un video donde el ex Coquimbo lima los tapones de los botines, demostrando la rudeza de su juego. Cabrera, cerró la presentación con una frase que simboliza las ganas de llegar a Newell’s: “Estoy listo para defender estos colores”.

La dirigencia leprosa informó en redes sociales que el marcador central proveniente de Coquimbo firmó por tres años y que le compró al futbolista el 90 por ciento del pase.

Oscar Salomón, una novela que tiene final abierto

Que sí, que no, que sí, como en todas pretemporadas en el último tiempo, las negociaciones en el fútbol argentino, muchas veces se transforman en novelas eternas que, en varios capítulos, se acercan y se alejan en las posibilidades de confirmarse como refuerzos.

En este caso, la Lepra transita varias de estas novelas, una de ella es la de Oscar Salomón, el defensor, campeón con la dupla Orsi-Gómez en Platense, pieza importante en aquel equipo, quien por estas horas está definiendo su futuro y de estar prácticamente descartado, se acercaría nuevamente al parque Independencia.

El zaguero había rechazado hace algunos días la propuesta de Newell’s esperando la posibilidad de que llegue una oferta del fútbol del exterior, más precisamente de Brasil pero, al parecer, los días pasan y la oferta formal no llega, por lo tanto el futbolista retomó las charlas con la Lepra.

La dirigencia leprosa había hecho una oferta formal a Boca Juniors, dueño del pase, por el 50 % del pase, teniendo en cuenta que el Xeneize dejó en claro que por el futbolista ya no aceptaba otra salida a préstamo, como había sucedido en Platense, y necesitaba una venta. Más allá de esto, se sabe que no es sencillo negociar con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Para la dupla, Salomón fue un puntal importantísimo en el campeonato logrado el año pasado con el Calamar, haciendo dupla junto a Ignacio Vázquez en la zaga central de Platense, quien obtuvo el título ante Huracán en Santiago del Estero.

Víctor Cuesta se aleja del Parque Independencia

Con la llegada de Cabrera y el posible desembarco de Salomón, parece que la continuidad de Víctor Cuesta con la camiseta de Newell’s se aleja. El defensor tenía charlas activas con la dirigencia leprosa en los últimos días para continuar en el club y hasta había un acercamiento, pero la elección de las otras variantes, más la confirmación hace varios días de Nicolás Goitea lo deja complicado.

Cuesta, tuvo un rendimiento irregular en Newell’s, pero la deuda que arrastra desde hace varios meses, sumado a que el defensor esperó otras opciones en el fútbol brasileño, estiraron demasiado la negociación y ahora está lejos.

Juan Espínola pretendido por uno de los últimos campeones

La necesidad de liberar cupos de extranjeros obliga a la gerencia de fútbol de Newell's a negociar a varios de los futbolistas que no son argentinos. Uno de esos casos es el del paraguayo Juan Espínola, quien con la llegada de Gabriel Arias perdió terreno como titular.

El arquero guaraní necesita tener actividad, ya que pelea por un lugar en la nómina de Gustavo Alfaro para ir al Mundial por la Albirroja. Uno de los equipos que posó sus ojos en Espínola fue el campeón del Apertura 2025, Platense, justamente el anterior equipo de la dupla Gomez-Orsi.

En caso que el Calamar decida quedarse con el guardameta, la Lepra no solo se sacaría de encima un sueldo importante, sino que también liberaría uno de los cupos extranjeros.

Cabe recordar que la dirigencia anterior compró el pase del golero. Por el momento, se pagó una sola cuota por Espínola, se debe una que venció en diciembre y la otra se debe abonar en junio.

El sábado primer amistoso formal

Buscando la puesta a punto, la Lepra de Orsi-Gomez tendrá sus primeros minutos formales de fútbol seguramente el próximo sábado. El Rojinegro enfrentará a Real Pilar, equipo que juega en la Primera B del fútbol de ascenso. La idea del cuerpo técnico es poner en cancha el once para el debut ante Talleres en Córdoba.