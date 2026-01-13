La Capital | Ovación | Central

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Central renovará la iluminación del estadio con tecnología LED y venderá las viejas luminarias con certificado de autenticidad

13 de enero 2026 · 17:36hs
Rosario Central: el Gigante de Arroyito cambia sus luces y vende las históricas

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario Central: el Gigante de Arroyito cambia sus luces y vende las históricas

Las noches eternas del Gigante de Arroyito empiezan a despedirse de una de sus postales más emblemáticas. Las viejas luminarias que durante décadas iluminaron goles, festejos, lágrimas y gestas inolvidables de Rosario Central dejarán su lugar a un moderno sistema de iluminación LED, en una obra que marca un nuevo paso del estadio Pero antes de apagarse definitivamente, esas luces históricas tendrán un último acto profundamente simbólico: pasar a manos de los hinchas.

El anuncio fue realizado por el club, que confirmó la renovación total del sistema lumínico del Gigante de Arroyito, un proyecto que combina modernización tecnológica con un fuerte anclaje en la memoria colectiva del club. Las luminarias originales, testigos privilegiados de algunos de los momentos más trascendentes de la historia canalla, serán puestas a la venta con certificado de autenticidad.

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

No se trata de cualquier objeto. Esas luces, señaló el club, iluminaron el Mundial de 1978, noches de Copa, clásicos, campañas inolvidables y miles de partidos en los que el Gigante fue escenario de una comunión única entre equipo y tribuna. Fueron parte del paisaje emocional de generaciones de hinchas que crecieron bajo su resplandor.

A partir del miércoles 14 de enero, cada una de esas luminarias podrá adquirirse en la Tienda Oficial del Gigante. El valor fijado es de 100.000 pesos por unidad, con un límite máximo de dos por persona. La iniciativa busca que los socios e hinchas puedan conservar “un pedacito real de la historia del estadio”, según destacaron desde la institución.

En tiempos donde los estadios se modernizan y muchas veces pierden rasgos identitarios, el Gigante de Arroyito apuesta a una transición con memoria.

El comunicado de Central

