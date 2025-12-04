Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que tuvo un repudiable exabrupto en la jura de la Cámara baja

“Che, qué buena que está”, dijo sobre una legisladora, con el micrófono abierto. Es un histórico militante de la UCR de la provincia de Chaco

La legisladora María Graciela de la Rosa, del bloque de UxP. Representa a la provincia de San Luis

A la izquierda, Mónica Becerra, también del bloque de LLA

A la derecha, la diputada chaqueña Rosario Goitia. Pertenece al bloque de LLA

Gerardo Chipolini, el diputado que fue protagonista de la jura de este miércoles por sus comentarios inapropiados

La jura de 127 nuevos Diputados de este miércoles quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El protagonista de la secuencia fue Gerardo Cipolini, quien expresó: “Che, qué buena que está”, mientras juraba la legisladora chaqueña Rosario Goitia. El particular comentario generó una ola de repudios.

Además de lanzar un comentario inadecuado cuando juraba la diputada Goitia, hizo lo mismo cuando pasaron al frente las legisladoras Mónica Becerra y María Graciela de la Rosa, oriundas de San Luis y Formosa, respectivamente.

Este miércoles, Cipolini se desempeñó como presidente provisional de la Cámara de Diputados y dirigió la jura , en reemplazo de Martín Menem. Por ese motivo, Cipolin tenía el micrófono abierto y quedó expuesto.

A la derecha, la diputada chaqueña Rosario Goitia. Pertenece al bloque de LLA

Es diputado nacional por Chaco hasta el 2027 y pertenece a la bancada del PRO + UCR, bloque que quedó reducido a 22 legisladores .

>> Leer más: "Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Quién es Gerardo Cipolini

Gerardo Chipolini tiene 82 años y es el legislador más longevo de la Cámara baja. Nació el 29 de marzo de 1943 y construyó su carrera política en la provincia del Chaco, especialmente en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es contador público por la Universidad Nacional del Nordeste y militante histórico de la Unión Cívica Radical.

Es hijo de Antonio Cipolini, odontólogo correntino, y Josefina Molledo, maestra y directora de una escuela. Ambos eran reconocidos en la comunidad. El legislador está casado y tiene tres hijos. Se afilió a la UCR en 1962, cuando todavía era estudiante.

Fue intendente de Sáenz Peña desde 2007, ocupando tres períodos consecutivos. Su gestión municipal lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional por Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, convirtiéndose en el diputado de mayor edad de la Cámara baja.

A lo largo de su labor legislativa impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y diversas iniciativas técnicas y administrativas.

El escándalo en la jura de Diputados

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que 127 legisladores asumieron sus bancas este miércoles, quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El episodio ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocaba a los diputados chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía para prestar juramento.

Instantes después, se escuchó la voz de Gerardo Cipolini, integrante de la UCR y presidente provisional de la sesión, diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

image (86) La legisladora María Graciela de la Rosa, del bloque de UxP. Representa a la provincia de San Luis

La ceremonia continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y los legisladores chaqueños juraron. Sin embargo, el comentario no quedó ahí: 15 minutos más tarde, el diputado volvió a pronunciar una frase similar, esta vez dirigida a la formoseña María Graciela de la Rosa.

Un tercer comentario –“¡Che, qué linda!”– tuvo como destinataria a la legisladora Mónica Becerra.

monica becerra A la izquierda, Mónica Becerra, también del bloque de LLA

La defensa de Cipolini: negó haberlo dicho

En su defensa, Cipolini sostuvo que no había pronunciado las frases que se le atribuyeron. “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”.

Añadió que “de ninguna manera” se expresaría en esos términos y aseguró: “Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Las declaraciones no convencieron al bloque opositor, que insistió en que los audios coincidían con su voz durante distintos momentos de la jura.

La jura reunió a los diputados electos y contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Más tarde llegó Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara alta la semana anterior, el presidente de Diputados Martín Menem les asignó el palco principal del recinto.