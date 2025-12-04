La Capital | Política | diputado

Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que tuvo un repudiable exabrupto en la jura de la Cámara baja

“Che, qué buena que está”, dijo sobre una legisladora, con el micrófono abierto. Es un histórico militante de la UCR de la provincia de Chaco

4 de diciembre 2025 · 11:13hs
Gerardo Chipolini

Gerardo Chipolini, el diputado que fue protagonista de la jura de este miércoles por sus comentarios inapropiados
A la derecha

A la derecha, la diputada chaqueña Rosario Goitia. Pertenece al bloque de LLA
A la izquierda

A la izquierda, Mónica Becerra, también del bloque de LLA
La legisladora María Graciela de la Rosa

La legisladora María Graciela de la Rosa, del bloque de UxP. Representa a la provincia de San Luis

La jura de 127 nuevos Diputados de este miércoles quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El protagonista de la secuencia fue Gerardo Cipolini, quien expresó: “Che, qué buena que está”, mientras juraba la legisladora chaqueña Rosario Goitia. El particular comentario generó una ola de repudios.

Además de lanzar un comentario inadecuado cuando juraba la diputada Goitia, hizo lo mismo cuando pasaron al frente las legisladoras Mónica Becerra y María Graciela de la Rosa, oriundas de San Luis y Formosa, respectivamente.

rocio goitia diputada
A la derecha, la diputada chaqueña Rosario Goitia. Pertenece al bloque de LLA

A la derecha, la diputada chaqueña Rosario Goitia. Pertenece al bloque de LLA

Este miércoles, Cipolini se desempeñó como presidente provisional de la Cámara de Diputados y dirigió la jura, en reemplazo de Martín Menem. Por ese motivo, Cipolin tenía el micrófono abierto y quedó expuesto.

Es diputado nacional por Chaco hasta el 2027 y pertenece a la bancada del PRO + UCR, bloque que quedó reducido a 22 legisladores.

>> Leer más: "Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Quién es Gerardo Cipolini

Gerardo Chipolini tiene 82 años y es el legislador más longevo de la Cámara baja. Nació el 29 de marzo de 1943 y construyó su carrera política en la provincia del Chaco, especialmente en Presidencia Roque Sáenz Peña. Es contador público por la Universidad Nacional del Nordeste y militante histórico de la Unión Cívica Radical.

Es hijo de Antonio Cipolini, odontólogo correntino, y Josefina Molledo, maestra y directora de una escuela. Ambos eran reconocidos en la comunidad. El legislador está casado y tiene tres hijos. Se afilió a la UCR en 1962, cuando todavía era estudiante.

Fue intendente de Sáenz Peña desde 2007, ocupando tres períodos consecutivos. Su gestión municipal lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional por Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, convirtiéndose en el diputado de mayor edad de la Cámara baja.

A lo largo de su labor legislativa impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y diversas iniciativas técnicas y administrativas.

El escándalo en la jura de Diputados

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que 127 legisladores asumieron sus bancas este miércoles, quedó marcada por una serie de comentarios impropios captados por un micrófono abierto. El episodio ocurrió mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocaba a los diputados chaqueños Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía para prestar juramento.

Instantes después, se escuchó la voz de Gerardo Cipolini, integrante de la UCR y presidente provisional de la sesión, diciendo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

image (86)
La legisladora María Graciela de la Rosa, del bloque de UxP. Representa a la provincia de San Luis

La legisladora María Graciela de la Rosa, del bloque de UxP. Representa a la provincia de San Luis

La ceremonia continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y los legisladores chaqueños juraron. Sin embargo, el comentario no quedó ahí: 15 minutos más tarde, el diputado volvió a pronunciar una frase similar, esta vez dirigida a la formoseña María Graciela de la Rosa.

Un tercer comentario –“¡Che, qué linda!”– tuvo como destinataria a la legisladora Mónica Becerra.

monica becerra
A la izquierda, Mónica Becerra, también del bloque de LLA

A la izquierda, Mónica Becerra, también del bloque de LLA

La defensa de Cipolini: negó haberlo dicho

En su defensa, Cipolini sostuvo que no había pronunciado las frases que se le atribuyeron. “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”.

Añadió que “de ninguna manera” se expresaría en esos términos y aseguró: “Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Las declaraciones no convencieron al bloque opositor, que insistió en que los audios coincidían con su voz durante distintos momentos de la jura.

La jura reunió a los diputados electos y contó con la presencia del presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Más tarde llegó Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara alta la semana anterior, el presidente de Diputados Martín Menem les asignó el palco principal del recinto.

Noticias relacionadas
La jura de los 127 diputados electos en octubre pasado contó con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina en el recinto de la Cámara baja nacional.

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

La senadora electa por la Libertad Avanza Lorena Villaverde junto a Karina Milei.

Bajo sospecha por narcotráfico: Lorena Villaverde renunció a asumir en el Senado, pero seguirá en Diputados

Más de 60 oradores aportaron sus ideas durante la convocatoria.

Segunda audiencia pública por la ley orgánica de municipios en la provincia

Rosario Goitía, María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra, las tres diputadas que fueron víctimas de comentarios fuera de lugar en el Congreso

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Lo último

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

La que le gana al tiempo: se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados

Casi todos los grandes usuarios de la provincia ya los tienen incorporados para registrar sus consumos energéticos

La EPE instalará 67.500 medidores inteligentes en Rosario: a quiénes estarán destinados
Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento shockeante que vivió en el recinto
Política

Scaglia y Provincias Unidas: del rol de árbitro al momento "shockeante" que vivió en el recinto

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En la ciudad hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Ovación
La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

Por Luis Castro
Ovación

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Policiales
Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

La Ciudad
Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar
La Ciudad

Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe