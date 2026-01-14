La Capital | Política | Arturo Illia

Evocarán la figura de Arturo Illia a 43 años de su muerte

El domingo próximo, a las 18.30, se realizará una ceremonia en la avenida que lleva el nombre del exprimer mandatario y Presidente Roca

14 de enero 2026 · 14:30hs
Arturo Illia durante un acto en el Monumento a la Bandera.

Foto: Fundación Illia Rosario.

Arturo Illia durante un acto en el Monumento a la Bandera.

El domingo próximo, a las 18.30, se realizará una ceremonia para evocar la figura del expresidente radical Arturo Illia, al cumplirse el 43º aniversario de su muerte.

Organizada por la Fundación Arturo Illia (FAI) Rosario, la convocatoria tendrá lugar en la avenida que lleva el nombre del exjefe del Estado y Presidente Roca.

Illia, nacido en Pergamino (Buenos Aires) pero afincado luego en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde tenía su consultorio médico, fue presidente entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966, cuando fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar.

image

Se desempeñó también como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba. En 1962, fue elegido gobernador de esa provincia, cargo que el golpe de Estado contra el presidente Arturo Frondizi le impidió asumir. Fue también dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

El papel de Illia

Como titular del Ejecutivo nacional, donó fondos reservados de la Presidencia, a través del decreto Nº 3.681, y destinó millones de pesos de aquella época al montaje del actual Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.

Vivió casi toda su vida en su humilde casa de Cruz del Eje y, luego de su gobierno, mantuvo activa su militancia política, rechazó la jubilación que le correspondía como expresidente y volvió a su pueblo para seguir dedicándose a la medicina.

En una encuesta realizada en 2013 para establecer las cien personas “más honestas” del mundo según los argentinos, Illia ocupó el tercer lugar, detrás del Papa Francisco y Manuel Belgrano, superando a Teresa de Calcuta, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.

Noticias relacionadas
A un mes de asumir como presidente nacional de la UCR, Leonel Chiarella enfrenta un conflicto entre distintos sectores del radicalismo por el nombre del bloque en la Cámara de Diputados.

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

milei viajara a paraguay para la firma del acuerdo mercosur-union europea

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La reunión se postergó para el próximo viernes. 

Reforma laboral: se postergó el encuentro entre Santilli y el gobernador de La Pampa

Javier Milei habló sobre su vida en Olivos y su futuro en la política. 

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Ovación
Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos
Ovación

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

Policiales
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023