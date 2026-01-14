Evocarán la figura de Arturo Illia a 43 años de su muerte

El domingo próximo, a las 18.30, se realizará una ceremonia en la avenida que lleva el nombre del exprimer mandatario y Presidente Roca

Arturo Illia durante un acto en el Monumento a la Bandera.

El domingo próximo, a las 18.30, se realizará una ceremonia para evocar la figura del expresidente radical Arturo Illia , al cumplirse el 43º aniversario de su muerte.

Organizada por la Fundación Arturo Illia (FAI) Rosario, la convocatoria tendrá lugar en la avenida que lleva el nombre del exjefe del Estado y Presidente Roca .

Illia, nacido en Pergamino (Buenos Aires) pero afincado luego en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, donde tenía su consultorio médico, fue presidente entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966, cuando fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar .

Se desempeñó también como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba . En 1962, fue elegido gobernador de esa provincia , cargo que el golpe de Estado contra el presidente Arturo Frondizi le impidió asumir . Fue también dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

El papel de Illia

Como titular del Ejecutivo nacional, donó fondos reservados de la Presidencia, a través del decreto Nº 3.681, y destinó millones de pesos de aquella época al montaje del actual Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.

Vivió casi toda su vida en su humilde casa de Cruz del Eje y, luego de su gobierno, mantuvo activa su militancia política, rechazó la jubilación que le correspondía como expresidente y volvió a su pueblo para seguir dedicándose a la medicina.

En una encuesta realizada en 2013 para establecer las cien personas “más honestas” del mundo según los argentinos, Illia ocupó el tercer lugar, detrás del Papa Francisco y Manuel Belgrano, superando a Teresa de Calcuta, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.