Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

El gobernador de Santa Fe se sumó a las críticas al gobierno de Nicolás Maduro, pero también recordó la prohibición del uso de la fuerza por parte de la ONU

3 de enero 2026 · 16:07hs
Pullaro decidió alinearse con la postura de su partido.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Pullaro decidió alinearse con la postura de su partido.

Luego del anuncio de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió este sábado que "la única salida a la crisis es democrática, pacífica y constitucional". El mensaje fue replicado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

A diferencia de otros referentes políticos de Argentina, el mandatario provincial decidió adherir al pronunciamiento de su partido sobre la situación en el país caribeño después de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. "No hay estabilidad posible sin elecciones libres, transparentes y competitivas", reza el comunicado oficial.

El jefe de la Casa Gris compartió el documento difundido a través de redes sociales y se sumó al repudio al régimen con sede en Caracas. Al respecto, el comité de la UCR manifestó: "En Venezuela gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silenia a quienes piensan distinto".

La reacción de Pullaro tras el ataque en Venezuela

El exministro de Seguridad provincial se anotó durante la tarde en la lista de dirigentes que suscribieron un "llamado a la paz en la región" frente al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al ataque en la capital venezolana. " Hemos condenado una y otra vez el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro, que desconoció sistemáticamente la voluntad popular", señalaron las autoridades del partido.

El comunicado enfatiza que la postura ante la situación actual en el país caribeño no implica ningún cambio de su parte. En este sentido, el texto indica: "El radicalismo reafirma que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional".

>> Leer más: Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo"

Si bien las críticas a Maduro son contundentes, la UCR no avaló la acción militar impulsada por el gobierno estadounidense. "Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto por el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza", manifestaron sus referentes.

Por último, el documento incluye un pedido a la Cancillería argentina para garantizar el "especial cuidado" de quienes están en el país caribeño. Al mismo tiempo, el comunicado expresa la "solidaridad con el pueblo venezolano, tanto con quienes permanecen allí como con quienes se han visto obligados a emigrar, en especial a aquellos que viven en Argentina".

Pullaro inauguró la agenda del verano santafesino

Antes del shock mundial que provocó el ataque estadounidense en Caracas, Pullaro asistió este viernes al Festival del Jaaukanigás para inaugurar la agenda de fiestas de verano. Al cabo de una recorrida por obras en distintas localidades, destacó: "En Santa Fe, el norte dejó de estar postergado y pasó a ser priorizado".

A veces es muy difícil que podamos salir a otro lugar como está la situación económica, por eso es importante que podamos disfrutar de estos eventos", subrayó el gobernador en Reconquista. Así destacó la convocatoria como el puntapié inicial para promover unos 30 encuentros de este tipo en toda la provincia.

Al margen de la cuestión turística, el funcionario hizo un balance positivo de su gestión en el deprtamento General Obligado, en relación a otros sectores de la bota. En esa línea, comentó: “Nuestro desafío es tener un desarrollo uniforme. Por eso estamos invirtiendo en materia educativa, en infraestructura vial y energética, para que esta región tenga las mismas oportunidades que muchas zonas del sur”.

Entre otros proyectos, el jefe de la Casa Gris fue a visitar dos aulas nuevas en la Escuela 6105 Malvinas Argentinas de Las Garzas. También estuvo en Lanteri, donde se desarrolla una iniciativa similar junto con obras sanitarias mediante aportes del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (Fani).

Además de las obras para educación, el gobernador supervisó la construcción del puente La Sirena sobre el arroyo El Rey. En esa zona también se proyectó la instalación de tres nuevos aliviadores para la ruta provincial 98S, en el tramo entre Moussy y La Sarita, una iniciativa que ya se ejecutó en un 80 por ciento.

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: es un chico de 16 años

Yahir Thiago González jugó en la institución y vivía en el Fonavi de Parque Oeste. Faltaba de su hogar desde el primero de enero

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: es un chico de 16 años

