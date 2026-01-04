La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner calificó de "secuestro" la detención de Nicolás Maduro y dijo que Trump "cruzó un límite"

Ya en su casa, luego de permanecer internada, Cristina Kirchner finalmente se expresó sobre Venezuela. El mensaje de la expresidenta

4 de enero 2026 · 13:03hs
Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner reapareció públicamente con un extenso posteo en la red social X. En ese mensaje, la expresidenta cuestionó con dureza la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y calificó como un “secuestro” la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

“Estados Unidos volvió a cruzar un límite”, escribió Kirchner en referencia a la denominada “Operación Resolución Absoluta”, ejecutada durante la madrugada del sábado y ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. Según sostuvo, el operativo tuvo como objetivo real “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional” y no la defensa de la democracia ni la lucha contra el narcotráfico, tal como afirmó la Casa Blanca.

En el inicio de su publicación, la exmandataria planteó que, más allá de las posiciones que se tengan respecto del gobierno venezolano, la captura de Maduro representa un punto de inflexión en la política internacional. “Nadie puede negar que la administración Trump cruzó un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, señaló.

Venezuela y comparaciones históricas

Kirchner comparó la intervención estadounidense con la política del “Gran Garrote” impulsada a comienzos del siglo XX por Theodore Roosevelt y con la Doctrina Monroe, recordando los antecedentes de golpes de Estado e intervenciones militares en América Latina. Según afirmó, esas políticas no sólo generaron rechazo hacia Estados Unidos en la región, sino también “atraso económico y social” en los países afectados.

En ese marco, sostuvo que la operación en Venezuela violó la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y principios básicos de soberanía. A su entender, la detención de Maduro y de su esposa fue “absolutamente ilegal e ilegítima” y constituye un antecedente peligroso en términos geopolíticos.

La expresidenta también advirtió que el operativo dejó víctimas fatales y que el escenario abierto tras la incursión militar genera una situación de alta inestabilidad interna, con consecuencias regionales. En su análisis, este tipo de acciones habilita que cualquier potencia con poder económico o militar avance sobre países más débiles para apropiarse de recursos estratégicos.

Cristina Kirchner volvió a San José 1111

El posteo marcó la primera intervención pública de Kirchner tras su internación de casi dos semanas en el Sanatorio Otamendi, donde fue tratada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Según informó la institución médica, la evolución fue favorable, se retiró el drenaje peritoneal y continuó el tratamiento antibiótico de forma ambulatoria.

El seguimiento de su recuperación quedó a cargo de su equipo médico personal, mientras la exmandataria retomó la actividad política a través de las redes sociales, con una fuerte definición sobre uno de los episodios internacionales más relevantes de los últimos días.

