Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad, carajo" El presidente argentino celebró la intervención norteamericana en Venezuela. Había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” 3 de enero 2026 · 09:02hs

El presidente Javier Milei celebró la intervención norteamericana en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el presidente argentino también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

Milei y Venezuela Asimismo, Milei reiteró en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país.

Más temprano, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país.