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Juegos Suramericanos: la delegación argentina sigue cosechando oro, plata y bronce

El plantel albiceleste continúa en el segundo lugar del medallero tras Brasil y por delante de Colombia, a una medalla de oro de diferencia

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

23 de septiembre 2026 · 21:16hs
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José Acuña se quedó con el oro en taekwondo en la categoría hasta 68 kilos.

Foto: Héctor Río / La Capital

José Acuña se quedó con el oro en taekwondo en la categoría hasta 68 kilos.

El estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial fue el escenario donde Argentina cosechó dos nuevas medallas de oro en los Juegos Suramericanos, ambas en tenis de mesa. La primera fue la que consiguió a media tarde la pareja integrada por Santiago Lorenzo y Horacio Cifuentes en dobles masculino tras vencer 3-2 a Nicolás Burgos y Gustavo Gómez de Chile.

La segunda llegó ya entrada la noche y tuvo como protagonistas a los ganadores del dobles, que en singles tuvieron que enfrentarse entre sí. La victoria fue para Cifuentes, que se impuso en un partido muy disputado a Lorenzo 4-3 y se quedó con el primer lugar en el podio, relegando a su compañero al segundo.

Otro oro se cosechó en Rosario para la delegación albiceleste y fue en la Nave B de La Rural, donde José Acuña venció 2-0 al brasileño Joao Souza en la categoría hasta 68 kilos, en taekwondo.

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En Rafaela

En Rafaela, en ciclismo ruta, Rubén Ramos y Marcos Méndez sumaron 43 puntos y se quedaron con el primer puesto de la madison y aportaron la suya.

En la pista de Santa Fe, el atletismo consiguió su primer oro. Micaela Levaggi se consagró campeona suramericana de los 1500 metros tras cronometrar 4:22.43 y dejar atrás a la chilena Laura Acuña (4:23.22) y la brasileña Tatiane Da Silva (4:23.42).

Las preseas de plata también alimentaron el medallero argentino. En taekwondo, Ignacio Espínola obtuvo su medalla en la categoría hasta 58 kilos tras perder con el venezolano Yohandri Granado; y María Julia Sepúlveda la suya al caer ante la brasileña María Pacheco en la categoría hasta 57 kilos.

Diego Lacamoire salió segundo en la final de 1.500 metros masculino en atletismo; mientras que en ciclismo pista Natalia Vera y Lucas Vilar subieron al segundo escalón del podio en las finales femenina y masculina de keirin.

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Mucho bronce

Las medallas de bronce también se lucieron en el pecho de los deportistas argentinos, entre ellos Iris Castiglione, en canotaje slalom en KX kayak cross contrarreloj; Matías Contreras, en kayak cross final masculina; Clara Galfre, en remo coastal, tras un reclamo por un obstáculo y la marcada diferencia de oleaje; Santiago Ferrer y Katia Baluzzo, en remo coastal mixto 2x contrarreloj; Maribel Aguirre y Abril Garzón en madison femenino de ciclismo pista y Juan Rodríguez en la final masculina keirin.

Finalmente, en escalada deportiva, Valentina Aguado logró el bronce en la disciplina boulder.

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