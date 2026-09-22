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Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la vieja ruta 9

El Distrito 7 de Vialidad Nacional realizará pruebas de cargas y verificaciones con instrumentos, preventivas ante pronósticos por el fenómeno de El Niño

22 de septiembre 2026 · 11:28hs
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El puente sobre el río Carcarañá en la vieja ruta 9 cuando se restableció el tránsito el 14 de agosto pasado

El puente sobre el río Carcarañá en la vieja ruta 9 cuando se restableció el tránsito el 14 de agosto pasado

El tránsito sobre el puente que cruza el río Carcaraná en la vieja ruta 9 estará interrumpido mañana miércoles para la realización de pruebas de cargas y verificaciones con instrumentos de medición especiales.

Según indicaron desde el Distrito 7 de Vialidad Nacional, el corte de tránsito se realizará entre las 10 y las 18 de mañana.

El organismo nacional indicó que las verificaciones estructurales que se realizarán mañana forman parte de las acciones preventivas en el marco de los pronósticos por el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en cursos de agua.

La restricción en el tránsito es necesaria para concretar la prueba de cargas y verificaciones con instrumentos de medición especiales, indicaron en Vialidad.

Durante los controles, el tránsito tendrá como camino alternativo la autopista Rosario-Córdoba paralela. Colaborará en el sostenimiento de la restricción Gendarmería Nacional. Finalizados los estudios se restablecerá la circulación normalmente.

Tránsito cortado por desborde del Carcarañá

El tránsito en el puente estuvo cortado casi un año, al producirse el desborde del río Carcarañá. En septiembre de 2025, abundantes lluvias cayeron sobre la ciudad de Carcarañá y localidades cercanas.

Además del impacto en la ciudad, el problema principal se presentó en el río Carcarañá que se desbordó e inundó el paso hacia y desde la localidad de Correa. Cuando la lluvia mermó, Vialidad Nacional analizó el terreno, los daños y anunció un plan de obras sobre el puente.

La circulación por ese paso estuvo cortada durante 11 meses y fue reestablecida el 14 de agosto pasado tras la culminación de las tareas de reparación de daños.

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