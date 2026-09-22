Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

Un incendio de grandes dimensiones destruyó una casa en la zona sur de Rosario. El siniestro se declaró poco después de las 9, Doctor Riva al 3600. El incidente generó preocupación en el barrio.
El siniestro sucedió este martes en una vivienda de pasillo ubicada en Riva al 3600. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos
Un incendio de grandes dimensiones destruyó una casa en la zona sur de Rosario. El siniestro se declaró poco después de las 9, Doctor Riva al 3600. El incidente generó preocupación en el barrio.
Según las primeras informaciones, los daños en el lugar fueron totales, pero no se registraron víctimas ni heridos.
Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores de la provincia. La vivienda afectada por las llamas está ubicada en un pasillo y el sector más afectado fue el de planta alta.
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