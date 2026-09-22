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Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

El siniestro sucedió este martes en una vivienda de pasillo ubicada en Riva al 3600. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos

22 de septiembre 2026 · 10:47hs
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Un voraz incendio destruyó la planta alta de una casa en Riva al 3600. Actuaron Bomberos Zapadores y no hubo heridos

Foto: Bomberos Zapadores

Un voraz incendio destruyó la planta alta de una casa en Riva al 3600. Actuaron Bomberos Zapadores y no hubo heridos

Un incendio de grandes dimensiones destruyó una casa en la zona sur de Rosario. El siniestro se declaró poco después de las 9, Doctor Riva al 3600. El incidente generó preocupación en el barrio.

Según las primeras informaciones, los daños en el lugar fueron totales, pero no se registraron víctimas ni heridos.

Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores de la provincia. La vivienda afectada por las llamas está ubicada en un pasillo y el sector más afectado fue el de planta alta.

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