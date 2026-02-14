La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

El tenis local estará representado en la final del ATP de Buenos Aires por Francisco Cerúndolo, quien intentará que su tercera final sea la vencida.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

14 de febrero 2026 · 19:58hs
Francisco Cerúndolo derrotó a Tomás Etcheverry en la semifinal y jugará el partido decisivo ante el italiano Darderi.

Francisco Cerúndolo derrotó a Tomás Etcheverry en la semifinal y jugará el partido decisivo ante el italiano Darderi.

Finalmente no habrá final argentina en el Buenos Aires Lawn Tennis. Francisco Cerúndolo y el italiano Luciano Darderi arribaron al partido decisivo del Argentina Open, tras imponerse en sus respectivos partidos y este domingo, en el estadio Guillermo Vilas se verán las caras para dirimir quién se queda con la corona. Promesa de tenis, y del bueno.

La primera semifinal la disputaron dos de los tenistas más queridos por el público local, y además, grandes amigos entre sí: Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry. Luego de una hora y minutos, la raqueta número 1 del tenis sudamericano logró imponerse por 6/3 y 7/5 y así accedió a su tercera final en Buenos Aires donde intentará sacarse la espina: ganar Buenos Aires. Hasta el momento, lleva dos finales perdidas, en 2021 ante Diego Schwartzman y en 2025 ante Joao Fonseca.

La segunda semi, entre Sebastián Báez y el italiano Luciano Darderi tuvo un primer set muy parejo, pero el europeo estuvo más fino y se llevó la manga en el tie break 7/6. En el segundo, fue una tromba, dejando al argentino sin chances al superarlo por un claro 6/1.

En dobles, en el duelo de duplas argentinas, Andrea Collarini-Nicolás Kicker vencieron a Máximo González-Andrés Molteni 1/6, 6/3 y 10/5 para instalarse en la final, instancia donde enfrentarán a los brasileños Orlando Luz- Rafael Matos, que superaron a la pareja integrada por el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard por 6/7, 7/6 y 10/6.

Más tenis en el ATP de Río

En tanto, cuando aún no terminó el Argentina Open, ya fue sorteado el cuadro principal del ATP 500 de Río, un torneo que tendrá duelos imperdibles ya desde la primera ronda.

Por lo pronto, habrá nueve argentinos en el cuadro principal, de los cuales seis de ellos se enfrentan entre sí: Francisco Cerúndolo, máximo preclasificado, ante Mariano Navone, Tomás Etcheverry contra Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli frente a Román Burruchaga.

Además, Thiago Tirante se verá con Cristian Garín, Sebastián Báez con Carlos Taberner y Juan Manuel Cerúndolo frente a Luciano Darderi, el segundo favorito.

Noticias relacionadas
Camilo Ugo Carabelli ganó temprano un extenso partido que se definió en el tie break y luego la tuvo más sencilla ante un rival que también tuvo doble jornada. Busca otra final del Quini 6 Rosario Challenger.

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Luciano Ambrogi terminó con mucho dolor en la zona de la cintura y el final del partido se le hizo cuesta arriba.

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Jorge Broun y Jeremías Ledesma tiran juntos por Central. Por el torneo, ante Barracas Central, retorna Conan.

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

El Mustang de Nicolás Moscardini, que se quedó con una impensada pole position en el inicio de la temporada del Turismo Carretera en El Calafate.

Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

Ver comentarios

Las más leídas

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Lo último

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El impactante incidente se produjo este sábado a la tarde en Santa Fe y Entre Ríos, en pleno microcentro de Rosario
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Ovación
Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026
Ovación

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Policiales
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

La Ciudad
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años