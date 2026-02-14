Tenis: Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definen el Argentina Open 2026

El tenis local estará representado en la final del ATP de Buenos Aires por Francisco Cerúndolo, quien intentará que su tercera final sea la vencida.

Francisco Cerúndolo derrotó a Tomás Etcheverry en la semifinal y jugará el partido decisivo ante el italiano Darderi.

Finalmente no habrá final argentina en el Buenos Aires Lawn Tennis. F rancisco Cerúndolo y el italiano Luciano Darderi arribaron al partido decisivo del Argentina Open , tras imponerse en sus respectivos partidos y este domingo, en el estadio Guillermo Vilas se verán las caras para dirimir quién se queda con la corona. Promesa de tenis, y del bueno.

La primera semifinal la disputaron dos de los tenistas más queridos por el público local, y además, grandes amigos entre sí: Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry. Luego de una hora y minutos, la raqueta número 1 del tenis sudamericano logró imponerse por 6/3 y 7/5 y así accedió a su tercera final en Buenos Aires donde intentará sacarse la espina: ganar Buenos Aires. Hasta el momento, lleva dos finales perdidas, en 2021 ante Diego Schwartzman y en 2025 ante Joao Fonseca.

La segunda semi, entre Sebastián Báez y el italiano Luciano Darderi tuvo un primer set muy parejo , pero el europeo estuvo más fino y se llevó la manga en el tie break 7/6. En el segundo, fue una tromba, dejando al argentino sin chances al superarlo por un claro 6/1.

En dobles, en el duelo de duplas argentinas, Andrea Collarini-Nicolás Kicker vencieron a Máximo González-Andrés Molteni 1/6, 6/3 y 10/5 para instalarse en la final, instancia donde enfrentarán a los brasileños Orlando Luz- Rafael Matos, que superaron a la pareja integrada por el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard por 6/7, 7/6 y 10/6.

Más tenis en el ATP de Río

En tanto, cuando aún no terminó el Argentina Open, ya fue sorteado el cuadro principal del ATP 500 de Río, un torneo que tendrá duelos imperdibles ya desde la primera ronda.

Por lo pronto, habrá nueve argentinos en el cuadro principal, de los cuales seis de ellos se enfrentan entre sí: Francisco Cerúndolo, máximo preclasificado, ante Mariano Navone, Tomás Etcheverry contra Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli frente a Román Burruchaga.

Además, Thiago Tirante se verá con Cristian Garín, Sebastián Báez con Carlos Taberner y Juan Manuel Cerúndolo frente a Luciano Darderi, el segundo favorito.