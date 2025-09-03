El Senado debatirá el rechazo al veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

La sesión, prevista para este jueves, significa otro duro golpe al gobierno de Javier Milei. La Cámara alta también se hará eco del escándalo de las presuntas coimas

El Senado nacional sesionará este jueves, desde las 11, para votar el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto para regular los decretos de necesidad de urgencia (DNU) .

De ese modo, el gobierno nacional sufrirá un duro golpe: hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley aprobada, ya que el último veto rechazado fue en abril de 2003 .

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el 20 de agosto pasado y ahora hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 .

La decisión de debatir el veto a la ley de emergencia en discapacidad y una reforma de la norma sobre los DNU fue adoptada en una reunión de Labor Parlamentaria, en la que se discutió el temario de la sesión del Senado.

Durante la sesión también habrá cinco cuestiones de privilegio para objetar la decisión del gobierno de denunciar a periodistas y el freno que impuso el juez Alejandro Maraniello a la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las principales críticas están dirigidas a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia contra los periodistas y el pedido de allanamiento a los estudios de Carnaval Streaming y los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico.

Emergencia en discapacidad

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y la actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la actualidad.

Un punto clave de la ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Y las personas que cobran ese beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación del Indec.

Los DNU

El Senado debatirá también el dictamen del proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia con el objetivo de limitar la herramienta que utilizó el presidente Javier Milei a lo largo de los últimos meses para saltear al Poder Legislativo.