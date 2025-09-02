Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente, debe dar una respuesta clara"

El gobernador fue enfático y pidió que se aclare con urgencia el escándalo que envuelve a los Milei. Además, cuestionó la censura previa: “Nadie puede poner una mordaza".

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

El gobernador Maximiliano Pullaro manifestó una dura postura frente al escándalo de supuestas coimas en el área de Discapacidad que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , hermana del presidente Javier Milei . “Es muy duro escuchar los audios de un funcionario del gobierno hablando de corrupción y no tener una respuesta política ante eso”, advirtió y opinó que "golpea la credibilidad del presidente".

“ Muy preocupado por las denuncias que llevó adelante el gobierno nacional. Uno le puede molestar más o menos, o preocupado por lo que pueda llegar a salir, pero lamentablemente el gobierno no dio respuesta cuando una escucha escandalosa se escucha a un funcionario del gobierno hablando de coimas y corrupción y debería darse respuesta”, dijo en declaraciones a la prensa que cubre el Santa Fe Business Fórum.

Además se refirió a la denuncia del gobierno por presunto espionaje ilegal por el cual se obtuvieron las escuchas en cuestión y la cautelar otorgada para que no se difundan los audios que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. “Sentí algo violenta la presentación que hizo el gobierno por eso hablo de libertad de expresión”.

“Hay que salir a respaldar estos hechos que golpean el sistema democrático porque si no existiera la prensa libre y la libertad de expresión la Argentina retrocedería muchos años y siglos”.

Luego insistió: “Nadie puede poner una mordaza con lo que puede ser una información periodística y mucho menos llevarla al nivel de espionaje o llevar a donde se intenta llevar a este momento. Lo que hay que hacer es explicar lo que dijo Spagnuolo y si hay audios de la hermana del presidente que pueda salir y explicado de una manera u otra”.

image (54) Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei

Nerviosismo

“Le pido reflexión al gobierno nacional, entiendo su preocupación y el nerviosismo que pueda tener en función de lo que puede salir pero me gustaría escuchar una respuesta clara”, agregó.

“Es muy duro escuchar a un funcionario de primera línea del gobierno nacional hablando con total desparpajo del cobro de coimas y corrupción y deberíamos tener una respuesta político del Ejecutivo nacional. Es complejo entender por qué no reaccionan y aclaran la situación”.

Luego sostuvo que “indudablemente afecta y golpea la credibilidad del presidente de la República”. Y agregó que si bien han acompañado muchas medidas “lo que no puede existir es la corrupción en este nivel, y lo que no se puede hacer no explicar cuando la ciudadanía pide explicaciones”.

“Fueron muy graves los audios de Spagnuolo y lo que podría haber salido ayer de la hermana del presidente, de la Secretaria General, y grave la reacción del gobierno nacional”, insistió y pidió: “Espero que se aclare porque confío en las instituciones sólidas de la república".