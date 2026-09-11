Políticos en redes: un Stone seguro, los '80 y muchos preservativos en los Juegos

El nuevo espacio de La Capital, Políticos en redes, busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar .

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en red, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

Viene Ron Wood a Rosario y la noticia revolucionó a los fans. Un Rolling Stone suelto en Rosario. El que lo celebró fue el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y lanzado a candidato a intendente de Rosario, Federico Angelini . Y sí, atribuye la visita a la política de seguridad.

“Y sí, lo que hacemos desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe también se trata de esto: de que vuelvan los recitales, el movimiento y las oportunidades de salir a disfrutar Rosario. Que la ciudad vuelva a darnos planes, que vuelva a pasar de todo. Esa es la Rosario por la que trabajamos con Maxi Pullaro”.

Viene Ron Wood a Rosario, vamos a tener un Rolling Stone tocando acá, en nuestra ciudad.



Y sí, lo que hacemos desde el @MinSegSF también se trata de esto: de que vuelvan los recitales, el movimiento y las oportunidades de salir a disfrutar Rosario.



Que la ciudad vuelva a darnos… https://t.co/B50A0kzdjc — Fede Angelini (@fangelini) September 10, 2026

Los '80

El inicio de semana tuvo una tendencia en redes al que se subieron la mayoría de los políticos locales: retratos actuales modificados con inteligencia artificial para lucir como en los ‘80. Una de la foto más lograda fue la de la ministra de Cultura, Susana Rueda, con el batido de cabello y aros enormes.

De las funcionarias más activas en la gestión y en los Juegos Suramericanos, la ministra dejó una frase picando en Hora Política. “Estamos seguros de que va a haber Pullaro para rato, no solamente en la provincia, sino con apuestas importantes para un futuro”, sostuvo, posicionando a Unidos, si es que sigue así de unido dentro de unos años, como una alternativa nacional.

Rueda imagina “una conjunción de partidos con una plataforma de coincidencias”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susana Rueda (@susana_rueda)

Pullaro ya empezó esa “conjunción”. El fin de semana pasado recibió al expresidente Eduardo Duhalde en la Casa Gris y le dio difusión. El “zabeca de Banfield” lo elogió en los medios locales, destacó el trabajo en seguridad y el perfil duro penitenciario y lo colocó como potencial candidato a presidente en algún momento.

Al que no le gustó fue a Fernando Iglesias, actual embajador ante la Unión Europea, ex diputado, ex entrenador de vóley, antiperonista profesional y antiradical semiprofesional.

“Vos eras muy chico, Maxi Pullaro, pero Duhalde fue el principal responsable del golpe contra un gobierno de la UCR: el de De la Rúa”, le escribió.

“Los "muertos de De la Rúa"? 25 de los 38 muertos de diciembre 2001 cayeron en provincias donde los punteros peronistas empujaban los saqueos y los gobernadores peronistas comandaban las fuerzas de represión. Así llegó tu amigo Duhalde a la Presidencia de la Nación. VERGOGNA!

Vergogna es deshonra o vergüenza. Iglesias juega a la culpa desde X. Seguramente el gobernador esté reconsiderando su postura con Duhalde luego de leer el posteo.

Vos eras muy chico, @maxipullaro, pero Duhalde fue el principal responsable del golpe contra un gobierno de la @UCRNacional: el de De la Rúa. Con 38% de pobreza, el peronismo incendió el país y se negó a integrar el gabinete de emergencia propuesto por el Presidente. Un año… https://t.co/pP4R71eCgB pic.twitter.com/pHBq8qOWsU — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 6, 2026

Los Juegos y los preservativos

Los Juegos Suramericanos 2026 se llevaron las redes de los dirigentes oficialistas. Todos estuvieron en las inauguraciones, con el muñeco Capi, con la previa a la inauguración. Pero también la oposición. El perottismo no se quiso perder la oportunidad para recordar que anotó a la provincia para ser sede y pidió el préstamos para financiar las obras.

La diputada perottista Celia Arena recordó esto en un video, con equipo deportivo incluido, y si alguien no sabe quién es el gobernador santafesino bien podría entender que sigue siendo Omar Perotti.

Los Juegos Suramericanos 2026 ya son una realidad que transforma a Santa Fe, Rosario y Rafaela con infraestructura deportiva de primer nivel para nuestros atletas y clubes.



Cuando impulsamos este proyecto sabíamos que las obras iban a trascender una gestión. Por eso es una… pic.twitter.com/yFL69bdJGq — Celia Arena (@celiaarena) September 10, 2026

Esta semana se conoció que el gobierno provincial entregó unos 60 mil preservativos para que los cerca de 4.000 atletas estén protegidos durante el certamen. Al hacer el cálculo de cuántos preservativos por persona corresponden resulta que son unos 15 para los 14 días de competición.

Mejor prevenir que curar, nunca mejor dicho. Pero el número parece que impactó a la diputada provincial Amalia Granata que, con su delicadeza característica, posteó: “Pero vienen a competir o a coger?”.