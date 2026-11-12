La Capital | Política | Malvinas

Malvinas: la Argentina amenaza con acciones penales contra directivos de petroleras británicas

El canciller Pablo Quirno dijo que el gobierno utilizará todas las herramientas legales para impedir la explotación de hidrocarburos en las islas y reclamó que el Reino Unido acate un eventual fallo del Tribunal del Mar

12 de noviembre 2026 · 15:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quirno aseguró que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales

Foto: Archivo / La Capital

Quirno aseguró que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de proyectos petroleros en Malvinas.

El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que la Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas y aseguró que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de esos proyectos.

“Creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones. Y seguiremos con ellas”, afirmó Quirno al referirse a las compañías involucradas en el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

El funcionario fue consultado sobre la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas en territorio argentino y respondió de modo categórico: “Absolutamente, sí”.

Empresas sancionadas

El canciller recordó que las dos compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación argentina y sostuvo que la administración de Javier Milei continuará utilizando distintos mecanismos para impedir que avancen con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

“La Argentina utilizará todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación, y también en los foros internacionales, para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas ocurra”, enfatizó.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendiera que la Argentina había advertido a directivos de Rockhopper Exploration sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto petrolero.

Asimismo, Quirno defendió la presentación realizada por el gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el espacio arbitral encargado de examinar la controversia.

El funcionario explicó que la urgencia del planteo obedece a que el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027, por lo que la Argentina busca impedir que las actividades comiencen antes de que exista una resolución sobre la disputa.

“Está claro que el Reino Unido hace caso omiso a las resoluciones”, sostuvo en referencia a las disposiciones de Naciones Unidas que, según la posición argentina, obligan a las partes a abstenerse de realizar actos unilaterales mientras persista la controversia de soberanía.

Mensaje para Irán

En otro orden, Quirno afirmó que la Argentina “rechaza rotundamente” la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y la a Fuerza Aérea, sobre las cuales no pesa “ningún tipo de acusación” como “sí la tiene” la Guardia Revolucionaria de Teherán.

El canciller sostuvo que la Argentina se toma “muy seriamente ese tipo de acusaciones”, que atribuyó a que el gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, en marzo pasado.

En ese sentido, recordó que, después de la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, tanto Milei como él fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Teherán.

Noticias relacionadas
La Argentina enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Quirno: "La Argentina se enfrentará por primera vez al Reino Unido ante un tribunal internacional por Malvinas"

Con el rey Felipe VI de testigo, Javier Milei protagonizó un distante saludo a Pedro Sánchez

Javier Milei arremetió de nuevo contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

El gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura un proyecto para reemplazar el Código Procesal Civil y Comercial.

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

Reforma electoral: convocaron para el martes próximo a una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Senado: LLA convocó a una reunión de comisión para debatir el futuro de las Paso

Las más leídas

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Lo último

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

El hijo del jefe narco Esteban Alvarado fue aprehendido en el marco de una investigación federal por narcotráfico y lavado de activos

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%
Economía

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

Las más leídas
Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Ovación
Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina
Ovación

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos ganados en el torneo Clausura

Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos ganados en el torneo Clausura

Policiales
La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Policiales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

La Ciudad
Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

La vecinal del barrio de Lionel Messi invita a una charla de salud mental y prevención del suicidio

Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Invasión de camalotes en Rosario: el río Paraná sigue creciendo y se acerca al nivel de alerta

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
Información general

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro
Ovación

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente
Ovación

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

Joaquín Blanco: Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei
Economía

Joaquín Blanco: "Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei"

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo
Policiales

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Yanina Latorre y la carpa VIP: No es a mí a quien le tienen que reprochar
Zoom

Yanina Latorre y la carpa VIP: "No es a mí a quien le tienen que reprochar"

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo
Información General

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite
Información General

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación
La Ciudad

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años
Policiales

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín
Policiales

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas
Policiales

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas