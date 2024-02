Pichetto, indignado en Diputados: "Acá hablan todos, todos toman mate"

En su intervención, Pichetto pidió disculpas por llamar "pelotudos" a quienes aplaudían su discurso y aclaró que no se refería a los legisladores, sino a las barras ubicadas en los palcos.

"El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido, los conflictos de la calle y el discurso violento de la calle no puede venir acá, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no debían estar ahí", afirmó el exsenador nacional, que fue jefe del bloque del Frente para la Victoria durante todo el kirchnerismo, rompió el bloque durante el gobierno de Cambiemos y después fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.