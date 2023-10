Pepe Mujica volvió a disparar contra Javier Milei: "Es una bomba de tiempo"

El ex presidente de Uruguay calificó de "alucinógenos" los números de la economía argentina y vaticinó que si gana el dirigente libertario "la va a poner peor"

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, no se guarda nada . Aun a riesgo de provocar polémicas o entrometerse en la política de otro país, dice lo que piensa y con todas las letras. Este martes le tocó el turno al proceso electoral argentino , que se ufana de ser un gran conocedor y lo es, y al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, con quien mantiene diferencias de larga data.

Su primera definición fuerte sobre las elecciones a la presidencia de la Nación que se celebrarán el próximo domingo 22 en la Argentina vuelve sobre uno de los temas que a Mujica lo desvelan: el peronismo. Lo hizo al ser consultado sobre la situación económica del país y las posibilidades que tiene el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , a quien no dudó en elogiar.

"El más racional es Massa. Pero esto solamente en la Argentina puede pasar" , sostuvo en referencia a las variables económicas negativas, y agregó: "Sí, es un disparate. Pero todo en la Argentina es un disparate" . No obstante, aclaró: "A nosotros nos conviene que los vecinos anden bien, porque eso nos mejora. Q ue gane la racionalidad y la Argentina salga del agujero ".

"No lo deseo, ojalá me equivoque", aclaró el ex mandatario uruguayo y explicó: "La república de Weimar sucumbió por un proceso de hiperinflación", sostuvo Mujica, y añadió: "La desesperación del pueblo alemán, por lo que estaba pasando, la hizo volcar para el lado de Hitler. Y Alemania era la nación más preparada de Europa".

Finalmente, Mujica calificó de "alucinógenos" los números de la economía argentina y confesó que espera “que gane la racionalidad y la Argentina salga del agujero”. Y aunque reconoció que la situación en el país es delicada, si gana Milei "la va a poner peor".

Las críticas de Pepe Mujica con Javier Milei

El ex presidente de Uruguay José Mujica ya se había referido a la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane las elecciones en Argentina, y exclamó: "¡Socorro!". Y aclaró: "No porque sea de derecha, me parece que es un loco". Lo dijo después de que el dirigente libertario se impusiera en las Paso.

En cuanto a la hipotética situación en la que Milei decidiera romper relaciones comerciales con China, planteó: "¿A quién podrá dirigir la venta de la soja y todo lo demás?".

El ex mandatario consideró que "lo más avasallador" de la elección primaria argentina fue la cantidad de personas que "no fue a votar, en un país con el voto obligatorio" y los que "votaron en blanco". "Largamente, más que duplican a Milei. Eso habla de que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino", remarcó el expresidente.