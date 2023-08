"¡Socorro!", exclamó Pepe Mujica ante posible triunfo de Milei en las elecciones

El ex presidente de Uruguay aclaró que reacción no es porque el líder de La Libertad Avanza sea de derecha sino porque le "parece un loco".

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica disparó munición gruesa contra el candidato a presidente libertario Javier Milei.

El ex presidente de Uruguay José Mujica se refirió este viernes a la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane las elecciones en Argentina, y exclamó: "¡Socorro!". "No porque sea de derecha, me parece que es un loco", agregó entre risas en un breve contacto con periodistas del vecino país.