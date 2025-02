Patricia Bullrich defendió a Milei y dijo que "el presidente no es el Estado"

Con un posteo a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei promocionó un proyecto destinado a la inversión de una criptomoneda . De inmediato, el token denominado $LIBRA registró una suma exponencial, pero a los pocos minutos se desplomó. Horas más tarde, el mandatario dijo que no tenía vinculación con la propuesta y que "no estaba interiorizado en sus pormenores".

Cerca de las 19 de este viernes, el presidente anunció en sus redes sociales: "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Y acompañó el posteo con dos links, uno con el sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda fue denominada $Libra dice que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Según trascendió, el 80% del circulante de $Libra estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo.

Juicio político a Milei

"No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria. Igual, el presidente lo sacó, dijo ´Lo saco porque si cada cosa que hago intentan un conflicto´. Piden un juicio político e intentar desviarnos del camino, pero no nos vamos a desviar del camino", resaltó la funcionaria nacional. Es que tras escándalo, el diputado por Santa Fe Esteban Paulón adelantó que pedirá el juicio político al presidente y calificó de "muy grave" lo sucedido.

"El presidente tiene la libertad de expresión de plantear las cosas que el considera. Si va a inaugurar una empresa, no le está diciendo a todo el mundo compren este auto, si es una empresa automotriz. Va apoyar emprendimientos", aseguró Bullrich. En tanto, cuestionó a la oposición por "la intención de golpear al presidente", y afirmó que "da marcha atrás no porque quiera dar marcha atrás, sino para no darle de comer a esta gente".

"No creo que el presidente haya actuado sin conocer el tema", subrayó, al ser consultada sobre si Milei no sabía de qué se trataba la empresa. Además, consideró: "Acá la lógica política de la oposición es que el presidente es el Estado. Este presidente no es el Estado, es el presidente de la Nación, es un gobierno, no es el Estado, y lo que hacen es inmediatamente pegar".