Milei promocionó en sus redes una criptomoneda que en poco tiempo movió millones y luego se desplomó

Con un posteo a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei promocionó un proyecto destinado a la inversión de una criptomoneda . De inmediato, el token denominado $LIBRA registró una suma exponencial, pero a los pocos minutos se desplomó. Horas más tarde, el mandatario dijo que no tenía vinculación con la propuesta y que "no estaba interiorizado en sus pormenores".

cripto.jpg

El descargo de Milei

Durante las horas en las que estuvo publicado el tuit —que el presidente fijó en su perfil de X y subió a Instagram— se especuló primero con que el mensaje podía tratarse de un hackeo a la red social del presidente. Sin embargo, funcionarios y fuentes cercanas al mandatario negaron esa versión.

Distintos legisladores y usuarios de las redes sociales advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y de un posible rug pull, una inversión donde los desarrolladores de la criptomoneda lanzan un token atractivo para luego retirar de manera repentina los fondos y abandonar el proyecto.

Recién cerca de las 0:38 de este sábado, Milei posteó en su cuenta de X: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna” y aseguró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Y frente a las críticas, respondió: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.