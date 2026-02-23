Cattalini: "La legitimidad de la Corte se construye con participación ciudadana"

La presidenta de la comisión de Acuerdos convocó a la ciudadanía a participar de la audiencia pública para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Santa Fe

Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos en la Legislatura santafesina.

El próximo 25 de febrero a las 15 horas se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas la Audiencia Pública en la que se tratarán los pliegos para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe . La instancia permitirá a la ciudadanía formular consultas, observaciones y manifestaciones en un proceso de alto impacto institucional.

En ese marco, la diputada provincial Lionella Cattalini , quien preside la comisión de Acuerdos de la Legislatura, subrayó que la participación ciudadana es una condición necesaria para consolidar una Justicia más transparente y con mayor legitimidad social.

“La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder. Por eso la participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, sostuvo.

Cattalini remarcó que abrir el proceso a la ciudadanía fortalece la calidad institucional de la provincia. “La democracia no se agota en elegir representantes. También implica garantizar que las decisiones más trascendentes del Estado se tomen con publicidad, debate y control social. Una Corte legítima necesita un proceso legítimo”.

Las personas interesadas en participar de manera presencial o virtual podrán inscribirse hasta el 24 de febrero a las 12 horas completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://url-shortener.me/DC7C