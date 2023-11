Paco Olveira le pidió a votantes de Javier Milei que "no se acerquen" a pedir comida

"No es ojo por ojo sino que no va a haber recursos para todes", posteó en redes sociales el titular de la Fundación Isla Maciel

La victoria del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , provocó un cimbronazo en todo el país y en cada una de las instituciones que funcionan en todos los niveles. Algunas de ellas no se olvidan de distintas declaraciones del presidente electo y varios referentes ya comenzaron a valerse del archivo reciente de manifestaciones de quien será el mandatario nacional desde el 10 de diciembre.

Una vez conocido el resultado del balotaje , Francisco Olveira , miembro del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres y presidente de la Fundación Isla Maciel, afirmó que quienes hayan votado a Milei este domingo "no se acerquen al comedor ni a ningún otro servicio" que ofrece el grupo.

"Como ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad no hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada", aseveró Olveira.

Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada.

Y continuó en otro tuit: "No con la mía, como dice la vicepresidenta electa Villarruel pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes".

En la Fundación Isla Maciel trabajan alrededor de 50 personas entre profesionales, trabajadores y vecinos del barrio (la mayoría voluntarios). Desde hace más de 20 años colaboran con diversas poblaciones vulnerables del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires y desde hace 12 años, en Isla Maciel, partido de Avellaneda.