Mónica Peralta: "Es un momento histórico para recuperar presencia en los barrios"

Es un frente con una docena de partidos, por lo tanto no debe ser fácil una lista única.

No, es fácil y no es conveniente tampoco. Ahora el intendente Pablo Javkin lleva su candidata, el PRO participa en esa lista, el socialismo, y el radicalismo del gobernador, también sectores del evangelismo. Desde el Gen también somos parte de Unidos y entendíamos que en este contexto tenía que existir la posibilidad de que aparezcan otras voces que hablen, por lo menos, de los contenidos del progresismo que es una palabra que hoy está este como puesta en jaque.

Pastore peralta facchiano.jpg Alejandro Pastore, Mónica Peralta, y Carla Facchiano, la lista de "El impulso de los barrios" La Capital / Sebastián Suárez Meccia

¿Por qué está en jaque?

El progresismo quedó ligado a épocas de los gobiernos peronistas, del kirchnerismo puntualmente, que se transformaron en políticas populistas. Hubo cientos de personas que lejos de poder encontrar dignidad, solo se entregaba un plan social y así hemos tenido generaciones y tenemos familias enteras que no conocen lo que es tener un trabajo digno, lograr cumplir horarios, etc. Es necesario decir todo.

¿Es difícil hacer progresismo entre Unidos?

No, al contrario, creo que lo que ha logrado Maximiliano Pullaro como gran conductor de este frente es que podamos convivir desde el partido GEN al que pertenezco este como la UCD, el PRO, los movimientos evangélicos. Estamos gobernando una provincia y realmente está dando muestras de gestión.

¿Qué requiere el Concejo? ¿Por momentos parece tener discusiones superficiales?

Cuando estuve en el Concejo hace 25 años atrás instauramos el concejo móvil. Todavía no estaba ni siquiera consolidada la descentralización en el municipio de la ciudad. Teníamos una oficina móvil que se instalaba una semana en cada barrio de la ciudad y ahí recibíamos los reclamos de los vecinos, las vecinas, las ideas. Porque también tenemos que decir que cuando recorremos los barrios de nuestra ciudad, hay muchas ideas. Tenemos una ciudad llena de personas que se ocupan de sus instituciones y aún muchas veces sin acompañamiento del estado.

¿Y requiere más respaldo esas ideas?

Requieren respaldo y escucha. Impulso a los barrios, como se llama nuestra lista. Cuando decimos nuestra campaña "Ahora Rosario respira", nos referimos a que Rosario se alivió porque logramos bajar la inseguridad que era un tema que nos tenía absolutamente preocupados. Ese tema nos evitaba pensar o nos evitaba poner sobre la agenda, digamos, otras otras temáticas que también son absolutamente importantes.

¿Ahora se puede apuntar a otros temas?

Cuando me pienso dentro del Concejo me pienso en un momento histórico, no solo para recuperar aquello que te decía de tener presencia en los barrios de nuestra ciudad sino para hacer algo para que nos volvamos a conectar. Esto tiene que ver con ocupar la calle, no solamente para ir a los eventos, sino coordinando, reclamando, creando. Entonces, volver a recuperar ese valor de lo público, pero de lo público como el espacio de todos.

Alejandro pastore.jpg Alejandro Pastore es segundo en la lista de Mónica Peralta La Capital / Sebastián Suárez Meccia

¿La lista está construida en ese sentido?

Sí. Me acompaña Alejandro Pastore con tanta trayectoria en su militancia gremial gastronómica y comercial, y con Carla Facchiano, una mujer que viene del deporte comunitario, de la lucha feminista del deporte. Está conformada de personas que representan distintos extractos, para poder volver a recuperar el espacio público.

Si logra ingresar al Concejo coincidirá con los tiempos de la reforma constitucional. ¿Qué espera al respecto?

Cuando con la reforma constitucional logremos la autonomía municipal y tengamos que discutir nuestra carta orgánica yo la quiero discutir, formar parte de ese proceso. Esa carta orgánica que es como si fuera la mini constitución de la ciudad y va a organizar el orden político, económico, financiero, social. Por ejemplo, tenemos que poder elegir a nuestros concejales por distrito. Pero no pienso a Rosario como ciudad sino algo más grande.

¿Cómo es eso?

Rosario no termina en los límites. Esto ya se viene trabajando ahora con el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) que se apagó en los últimos años. Quiero que esté dentro de la carta orgánica de la municipalidad, que tenga obligaciones, funciones y misiones específicas, porque ahí se debate realmente lo estratégico, desde la infraestructura, urbanidad, ordenamiento territorial, a los estudios ambientales.