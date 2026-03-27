La Capital | Ovación | Nicolás Paz

Nico Paz, el hijo de un ex Newell's, fue titular en lugar de Messi y anotó un gol en la selección

El juvenil de 21 años se hizo cargo de un tiro libre en el primer tiempo y metió un gol que sirvió para ampliar la ventaja ante Mauritania en La Bombonera

27 de marzo 2026 · 22:08hs
Nicolás Paz celebra su primer gol en la selección argentina. 

Nicolás Paz celebra su primer gol en la selección argentina. 

Fue el reemplazante de Lionel Messi en el equipo titular de la selección argentina. Y vaya si cumplió con el legado de la Pulga. Porque Nicolás Paz se hizo cargo de un tiro libre en el primer tiempo y metió un gol que sirvió para ampliar la ventaja de la albiceleste (2-0 parcial) en el encuentro de La Bombonera.

De esta manera, el juvenil de 21 años logró su primer grito con la selección mayor en un partido homologado por la Fifa.

El futbolista, nacido en Tenerife, es hijo del ex jugador de Newell’s Pablo Paz, otro con pasado en la selección argentina.

Nico comenzó como titular ante la decisión de Lionel Scaloni de preservar a Messi, quien fue justamente el que reemplazó en el entretiempo.

>> Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

El volante, que juega en el Como de la Serie A de Italia, le pegó por el costado de la barrera, usó la cortina de sus compañeros y la pelota se clavó abajo contra el palo izquierdo del arquero Mamadou Diop, que no llegó a desviarla en su trayecto a la red. Paz ya tendría un lugar asegurado en la nómina mundialista.

El primer gol de Nico Paz en la selección argentina

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