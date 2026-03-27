Nico Paz, el hijo de un ex Newell's, fue titular en lugar de Messi y anotó un gol en la selección

El juvenil de 21 años se hizo cargo de un tiro libre en el primer tiempo y metió un gol que sirvió para ampliar la ventaja ante Mauritania en La Bombonera

Fue el reemplazante de Lionel Messi en el equipo titular de la selección argentina . Y vaya si cumplió con el legado de la Pulga. Porque Nicolás Paz se hizo cargo de un tiro libre en el primer tiempo y metió un gol que sirvió para ampliar la ventaja de la albiceleste (2-0 parcial) en el encuentro de La Bombonera.

De esta manera, el juvenil de 21 años logró su primer grito con la selección mayor en un partido homologado por la Fifa .

El futbolista, nacido en Tenerife, es hijo del ex jugador de Newell’s Pablo Paz , otro con pasado en la selección argentina.

Nico comenzó como titular ante la decisión de Lionel Scaloni de preservar a Messi, quien fue justamente el que reemplazó en el entretiempo.

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El volante, que juega en el Como de la Serie A de Italia, le pegó por el costado de la barrera, usó la cortina de sus compañeros y la pelota se clavó abajo contra el palo izquierdo del arquero Mamadou Diop, que no llegó a desviarla en su trayecto a la red. Paz ya tendría un lugar asegurado en la nómina mundialista.

El primer gol de Nico Paz en la selección argentina