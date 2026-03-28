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Lionel Scaloni fue sincero: "Preocupación no tengo, pero hay cosas para corregir"

Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina, fue autocrítico tras el triunfo por 2 a 1 ante Mauritania

28 de marzo 2026 · 00:41hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue autocrítico tras el triunfo por 2 a 1 ante Mauritania. "El partido no fue bueno, esa es la realidad. Rivales fáciles no hay y todo sirve para lo que viene. Podemos jugar mucho mejor. Cuando el equipo no juega bien es difícil que alguien se pueda salvar solo".

Y agregó: "Preocupación no tengo, pero hay cosas para corregir y es mejor mirarlas ahora que después. Con Messi hablé para que juegue un rato y así lo decidiremos en cada partido".

Por último dijo: "No se jugó bien en el segundo tiempo, el equipo no estuvo bien en líneas generales y hay que trabajar y corregirlo. El martes (ante Zambia) será como hoy para seguir viendo jugadores y probando. Este es el objetivo de estos partidos. También entrenaremos con la sub 20 y todo suma para ver a los citados".

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"Vamos a ir a defender el título", dijo Enzo Fernández

“Argentina está muy bien y vamos a ir defender el título en el Mundial de este año”, fue la frase de Enzo Fernández, autor del primer gol en la victoria ajustada por 2 a 1 de la selección argentina ante Mauritania, en la noche lluviosa de La Bombonera.

“Primero estoy contento por volver a jugar con la selección, con mis compañeros y con nuestra gente, que siempre nos están apoyando”, destacó Enzo Fernández.

Además, respecto al trámite de lo que fue una producción chata de la selección argentina, el volante campeón del mundo manifestó que “tuvimos sensaciones raras del partido. La cancha no estaba bien, no pudimos demostrar nuestro mejor fútbol, pero igual estos amistosos nos sirven para mejorar de cara a lo que viene que será muy importante para nosotros”, puntualizó el mediocampista que es el capitán del Chelsea de Inglaterra.

Por su parte, Enzo Fernández no dejó pasar la oportunidad de mandarle un gran abrazo al jugador Joaquín Panichelli, que sufrió en las prácticas con la selección en el predio de Ezeiza la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según confirmó el propio cuerpo médico albiceleste.

“Le dedicamos la victoria a Joaquín, cuando a un compañero le pasa este tipo de lesión es muy triste para todo el grupo, le deseamos lo mejor”, expresó deseándole una pronta recuperación al futbolista que había sido citado por Lionel Scaloni para esta doble fecha Fifa, ante Mauritania y Zambia (el martes), ambos en La Bombonera.

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"Se empieza a sentir el Mundial"

Además, Enzo Fernández destacó que “se empieza a sentir que el Mundial está cada vez más cerca. Nosotros ya estamos con la cabeza en el Mundial e intentaremos dar lo mejor en cada amistoso para llegar de la mejor manera al certamen”.

Por último, confió que “a la previa de la Copa del Mundo la tomo con tranquilidad. Siempre apoyamos a los jugadores que llegan y se suman a la convocatoria. Les tratamos de dar la máxima confianza y de transmitirles la unión y la fuerza que tiene este grupo. Ya que esta es nuestra principal arma en la selección”.

Nico Paz y el rival

Mientras que el juvenil Nicolás Paz disfrutó lo que fue su primer gol oficial con la camiseta argentina.

Sobre el partido, Paz reconoció que “Mauritania estuvo muy bien organizado, hizo las cosas de gran manera y nos hizo un buen partido”.

Todo indica que el juvenil volante será uno de los 26 jugadores que formarán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de año.

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