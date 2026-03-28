El sábado no empezó bien para Franco Colapinto, que quedó lejos en la última práctica de japón

Franco Colapinto no inició bien el sábado en Suzuka, donde el domingo se disputará el GP de Japón. A las 3 de este sábado, la clasificación.

Franco Colapinto circula por Suzuka. En la madrugada del domingo se corre el GP de Japón.

Franco Colapinto no inició bien el sábado con el Alpine y terminó en un 17º lugar en el tercer ensayo en Suzuka , donde el domingo se disputará desde las 2 el GP de Japón . Ahora, a las 3 de este sábado, la hora de la verdad con la clasificación.

Colapinto terminó en una posición que lo dejaría fuera de la Q2 en clasificación, mientras su compañero Pierre Gasly finalizaría 10º, como pelear en la zona media. Los Mercedes, por su parte, humillaron a todos con Kimi Antonelli y George Russell, sacándole 8 décimas al tercero, Charles Leclerc.

Lo peor para el argentino, en un circuito que no conocía vale decir, fue que finalizó lejos de Gasly, a 677 milésimas. A Apenas 26 milésimas de pasar a una eventual Q2, ya que esa fue la diferencia que le sacó Alex Albon.

No estuvo lejos tampoco de los Haas y Racing Bulls, pero está claro que para la FP3 debe mejorar si pretende avanzar en la clasificación.

Lo que sí hay que rescatar fue que Colapinto resultó el único que hizo simulacro de carreras con gomas medias y por eso fue el que más giró. Además, lo hizo con tiempos constantes durante siete giros.

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Todo lo que pasó en la FP3 en Japón

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Como pasó en los dos ensayos del viernes, el McLaren de Lando Norris apareció con problemas antes de iniciar la tanda y podría girar en los últimos 20'. Mientras, Colapinto fue el primero en salir a pista, solito, con gomas medias. Mientras muchos ni siquiera se habían subido al cockpit.

Es más, el argentino terminó su vuelta lanzada solo con la salida de Pierre Gasly, también con medias. El tiempo: 1m 33,665s.

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En tanto, Checo Pérez fue el tercero en pista y de entrada con gomas blandas. El francés de Alpine le bajaría el tiempo al argentino: 1m 32,860s, 805 milésimas más rápido.

Hamilton, Bottas y Stroll, todos a pista con gomas blandas. El inglés de Ferrari bajaría todo a 1m 32,283s.

Colapinto, en tanto, mejoró mucho en el segundo intento: 1m 33,147s, aunque perdió en el último sector.

Con gomas medias, Gasly sería más rápido que Hamilton: 1m 32,251s.

Colapinto casi le baja el tiempo a Gasly, pero al entrar a la última chicana casi pierde el auto y abortó la vuelta. Pero en el siguiente intento marcaría 1m 32,349s, a 98 milésimas del francés.

Enseguida Hamilton bajaría a 1m 31,056s, pero con gomas de clasificación. Los Audi, con gomas medias, se pondrían en medio de los dos Alpine. Pero Gasly se superaría de nuevo: 1m 31,562s, lo mejor por lejos del fin de semana. Tras lo cual se fue a boxes.

Los Audi sorprendieron al colocarse 6º y 8º Bortoletto y Hulkenberg, y con gomas medias. Todo eso en media hora de una intensa práctica.

Colapinto haría dos vueltas de enfriamiento. Y Leclerc mejoraría el registro de su compañero de Ferrari: 1m 31,018s. El argentino mejoría por poco: 1m 32,334s, apenas 15 milésimas mejor que su anterior registro. Y se fue a boxes.

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Antonelli, en tanto, sería el primero en bajar el 1m 31s: 1m 30,418s. Con gomas blandas, como los 6 primeros hasta Piastri. Gasly, el 7º, el primero con gomas medias, con el argentino lejos de su compañero, a 772 milésimas. Leclerc bajaría todo a 1m 30,229s.

Ahí apareció recién el líder Russell, en lo mejor del fin de semana suyo para quedar segundo de Leclerc.

Los Alpine estuvieron guardados muchos minutos en los boxes y cuando salieron sorprendieron porque no lo hicieron con gomas de clasificación, sino con las mismas medias del principio.

En ese momento, Antonelli rompió la barrera del 1m 30s: 1m 29,929s. Y Russell lo superaría por 11 milésimas.

Colapinto marcaría un tiempo alto: 1m 34,654s. Y no hubo duda de lo que pasaba era simulacro de carrera, ya que en el siguiente intento volvió a hacerlo a fondo: 1m 35,018s. Y enseguida 1m 34,772s. Gasly, en tanto, no completó un intento alto y se fue a boxes.

El argentino seguiría a fondo, con tiempos regulares. El cuarto giro consecutivo fue de 1m 35,117s. Y el quinto, 1m 35,076s. En el sexto Colapinto se fue, como puchos, en la cuchara y por eso se fue alto: 1m 36,726s. y se fue a los boxes.

En otra historia, Russell bajaría a 1m 616s pero Antonelli lo humilló: 1m 29,362s, sacándole muchísimo los dos Mercedes al resto.

Bearman, en tanto, hizo un trompo completo cuando hacía su intento con goma blanda nueva. Y todo el mundo, a 15' del final, se guardó en los pits, seguramente para la prueba final de clasificación, que muchos cumplieron pero no los Alpine.

A 12' del final, Gasly salió con los blandos por primera vez. EL francés marcaría 1m 31,125s para alcanzar el 10º lugar, muy cerca de los Audi.

A 8' del final fue Colapinto el que salió a pista con la goma blanda nueva. Mejoró su tiempo, pero no fue suficiente para sacarlo del 18º lugar detrás de los Williams: 1m 31,854s y a 730s de Gasly, que mejoró un poquito: 1m 31,082s en su segundo intento para recuperar el 10º puesto que había perdido.

Colapinto haría dos vueltas de enfriamiento antes de ir por el segundo y último intento. Que mejoría, pero muy poco: 1m 31,759s con un muy buen segundo sctor. Eso le permitió subir una posición: 17º, a 677s del francés que finalizó 10º.

La FP2 del GP de Japón

La FP1 del GP de Japón