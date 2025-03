Javkin en el Concejo: "Estamos mejor, no tengan miedo de decirlo"

En esa línea, agregó: "Un año después, habiendo hecho lo que otros no se animaron o no quisieron, estamos mejor. No tengan miedo de decirlo. Estamos mejor. Reconocerlo no es darle crédito a un partido, ni siquiera a una gestión, es simplemente tener la honestidad intelectual de aceptar que no tenían la menor idea de cómo enfrentar al narco y que algunos directamente no querían porque eran socios. Pero un día cambiaron los vientos, nos unimos, y entonces pudimos volver a caminar más tranquilos".