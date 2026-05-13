En vivo: Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura ante Racing

Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito. Por los cuartos de final, enfrenta a Racing de Avellaneda, luego de haber vencido a Independiente por los octavos. Seguilo en vivo por La Capital.
En el Gigante de Arroyito, Central enfrenta a Racing por los cuartos de final del torneo Apertura. Seguilo en vivo por La Capital
Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito. Por los cuartos de final, enfrenta a Racing de Avellaneda, luego de haber vencido a Independiente por los octavos. Seguilo en vivo por La Capital.
En caso de vencer esta tarde-noche en Arroyito, Central enfrentará al ganador de River Plate y Gimnasia, que jugaban a continuación en el Monumental.
En el equipo de Jorge Almirón el único cambio es el ingreso de Alejo Veliz por Guillermo Pol Fernández.
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