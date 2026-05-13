Central: Almirón confirmó a los once para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

El DT Canalla definió al equipo para enfrentar a Racing, desde las 18.45, en el Gigante, en busca de meter a Central en la semifinal del Apertura

En Central está todo listo para buscar el pasaje a la semifinal del torneo Apertura. Y el director técnico Jorge Almirón definió a los once titulares para enfrentar a Racing, desde las 18.45, en el Gigante de Arroyito. Jugará con doble nueve de entrada.

Además del equipo titular volverá a estar entre los relevos el goleador histórico del canalla Marco Ruben .

El cuerpo técnico repitió a los 23 convocados con los que el Canalla afrontó el choque por los octavos de final frente a Independiente. Lo mismo sucederá ahora contra Racing por los cuartos de final.

En consecuencia, los once canallas serán Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María; Alejo Veliz y Enzo Copetti .

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Los relevos de Central

Mientras que los que esperarán su chance entre los relevos son: Jorge Broun, Elías Verón, Facundo Mallo, Luca Raffin, Carlos Quintana, Alexis Soto, Federico Navarro, Santiago Segovia, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo, Guillermo Fernández y Marco Ruben.