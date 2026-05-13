Dos rosarinos, incluido un ex-Central, se clasificaron con su equipo a la Champions League 2026/2027

El equipo donde juegan no participaba de ese torneo desde hace 20 años y era el gran objetivo del año

Betis jugará la Champions League de 2026/27. Hasta ahí se trata simplemente de un dato del club andaluz y del fútbol español, que sin embargo adquiere importancia para Rosario porque dos futbolistas nacidos en la ciudad, incluido un ex- Central , fueron parte de la clasificación.

El equipo de Sevilla no se clasificaba al máximo torneo de clubes de Europa desde la temporada 2005/2006, es decir hace dos décadas. Pero ahora, de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quedó quinto en la liga española y finalmente pudo darse el gusto de obtener ese derecho.

En Betis hay actualmente tres futbolistas argentinos, y dos de ellos son rosarinos: Gio Lo Celso, Chimy Ávila y Valentín Gómez. El ex-Central y candidato a jugar el Mundial de 2026 participó en 30 partidos, en los que hizo tres goles y dio tres asistencias. Chimy también marcó tres tantos, pero en 28 partidos.

Betis se aseguró la clasificación tras vencer or 2 a 1 al Elche. El equipo de Pellegrini está quinto en la tabla de LaLiga y ya no podrá ser alcanzado en ese puesto por el Celta, que marcha sexto a siete puntos cuando quedan seis en juego.

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La clasificación a la Champions League era el gran objetivo del Betis este año. Desde que Pellegrini llegó al club en 2020, el equipo viene de participar en cuatro ediciones de la Europa League y una de la Conference League, el segundo y tercer torneo en importancia del Viejo Continente. El chileno es también el entrenador que más tiempo ha dirigido al equipo de Sevilla.

Los números de Lo Celso y Ávila

Lo Celso llegó por primera vez al Betis en la temporada 2028/2019 y actualmente lleva otras dos temporadas. En la primera participó en 45 partidos, marcó 16 goles y dio cinco asistencias. En las dos últimas, estuvo en 109 partidos, con 28 tantos y 11 asistencias.

Ávila desembarcó en el Betis en enero de 2024 proveniente del Osasuna. En el lapso que lleva en el club, participó en 60 partidos y convirtió ocho goles. A mediados de 2025 se habló mucho de la posibilidad de que viniera a Central y la idea se retomó en el último mercado de pases. Aunque nunca se concretó, el jugador siempre afirmó que su sueño es jugar en el Canalla, donde actualmente está su hermano Gastón.