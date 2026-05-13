La Capital | Ovación | Central

Dos rosarinos, incluido un ex-Central, se clasificaron con su equipo a la Champions League 2026/2027

El equipo donde juegan no participaba de ese torneo desde hace 20 años y era el gran objetivo del año

13 de mayo 2026 · 16:29hs
El plantel del Betis

El plantel del Betis, donde juegan los rosarinos Gio Lo Celso y Chimy Ávila. El ex-Central puede ir al Mundial 2026.

Betis jugará la Champions League de 2026/27. Hasta ahí se trata simplemente de un dato del club andaluz y del fútbol español, que sin embargo adquiere importancia para Rosario porque dos futbolistas nacidos en la ciudad, incluido un ex-Central, fueron parte de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealBetis/status/2054294128318382492&partner=&hide_thread=false

El equipo de Sevilla no se clasificaba al máximo torneo de clubes de Europa desde la temporada 2005/2006, es decir hace dos décadas. Pero ahora, de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quedó quinto en la liga española y finalmente pudo darse el gusto de obtener ese derecho.

Dos rosarinos en el equipo sevillano

En Betis hay actualmente tres futbolistas argentinos, y dos de ellos son rosarinos: Gio Lo Celso, Chimy Ávila y Valentín Gómez. El ex-Central y candidato a jugar el Mundial de 2026 participó en 30 partidos, en los que hizo tres goles y dio tres asistencias. Chimy también marcó tres tantos, pero en 28 partidos.

Betis se aseguró la clasificación tras vencer or 2 a 1 al Elche. El equipo de Pellegrini está quinto en la tabla de LaLiga y ya no podrá ser alcanzado en ese puesto por el Celta, que marcha sexto a siete puntos cuando quedan seis en juego.

Leer más: Central vs. Racing: el equipo que pondrá Gustavo Costas para jugar en el Gigante

La clasificación a la Champions League era el gran objetivo del Betis este año. Desde que Pellegrini llegó al club en 2020, el equipo viene de participar en cuatro ediciones de la Europa League y una de la Conference League, el segundo y tercer torneo en importancia del Viejo Continente. El chileno es también el entrenador que más tiempo ha dirigido al equipo de Sevilla.

Los números de Lo Celso y Ávila

Lo Celso llegó por primera vez al Betis en la temporada 2028/2019 y actualmente lleva otras dos temporadas. En la primera participó en 45 partidos, marcó 16 goles y dio cinco asistencias. En las dos últimas, estuvo en 109 partidos, con 28 tantos y 11 asistencias.

Ávila desembarcó en el Betis en enero de 2024 proveniente del Osasuna. En el lapso que lleva en el club, participó en 60 partidos y convirtió ocho goles. A mediados de 2025 se habló mucho de la posibilidad de que viniera a Central y la idea se retomó en el último mercado de pases. Aunque nunca se concretó, el jugador siempre afirmó que su sueño es jugar en el Canalla, donde actualmente está su hermano Gastón.

Noticias relacionadas
Adrián Maravilla Martínez, una de las figuras y la gran carta de gol de Racing, será titular ante Central en el Gigante.

Central vs. Racing: el equipo que pondrá Gustavo Costas para jugar en el Gigante

Un envión importante. Central viene de ganarle a Independiente en el Gigante y ahora quiere repetir con Racing.

Central le mete otro paso al baile en el que está metido y del que no quiere salir

Eduardo Coudet buscará llevar a River a las semis del Apertura. Allí, podría chocarse con Central.

Si gana, Central tendrá que estar muy atento al River de Coudet que se cruza con Gimnasia

La cámara de goal line apareció en Argentinos-Huracán y estará en Central-Racing.

Debutó Goal line, la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Lo último

En vivo: Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura ante Racing

En vivo: Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura ante Racing

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

El gobierno relativizó la marcha federal universitaria: El número no es importante

El gobierno relativizó la marcha federal universitaria: "El número no es importante"

Condenaron por venta de drogas a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

La hermana del jefe narco Alan Funes recibió tres años de prisión por vender droga cuando era adolescente en Tablada y República de la Sexta
Condenaron por venta de drogas a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
En vivo: Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura ante Racing
Ovación

En vivo: Central se juega el pasaje a las semifinales del torneo Apertura ante Racing

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso
La Ciudad

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Milei dijo que los rectores de universidades cobran cuatro veces más que él
Política

Milei dijo que los rectores de universidades "cobran cuatro veces más" que él

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Ovación
Almirón confirmó a los once de Central para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Almirón confirmó a los once de Central para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

Almirón confirmó a los once de Central para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

Almirón confirmó a los once de Central para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

La confesión del campeón del mundo Lisandro Martínez: En Newells me quedó una espinita

La confesión del campeón del mundo Lisandro Martínez: "En Newell's me quedó una espinita"

Dos rosarinos, incluido un ex-Central, se clasificaron con su equipo a la Champions League 

Dos rosarinos, incluido un ex-Central, se clasificaron con su equipo a la Champions League 

Policiales
Condenaron por venta de drogas a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron por venta de drogas a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

La Ciudad
Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Rosario se prepara para la llegada de los Juegos CReAR 2026: días, horarios, deportes y propuestas

Rosario se prepara para la llegada de los Juegos CReAR 2026: días, horarios, deportes y propuestas

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas
POLICIALES

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios
Información General

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna
Política

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone
LA REGION

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en el arribo de los autos eléctricos

Interpelación a Adorni: la oposición, con un ojo en los votos y otro en el humor social

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interpelación a Adorni: la oposición, con un ojo en los votos y otro en el humor social

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados
Policiales

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newells se podría extender
Ovación

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newell's se podría extender

La mesa política se reunió para intentar ordenar la agenda y bajar la tensión
Política

La mesa política se reunió para intentar ordenar la agenda y bajar la tensión

Mapa económico de Rosario: menos industria, más servicios y empleo en baja

Por Patricia Martino
Economía

Mapa económico de Rosario: menos industria, más servicios y empleo en baja

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo
La Ciudad

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo

De investigadora del Conicet a subsistir cubriendo reemplazos administrativos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De investigadora del Conicet a subsistir cubriendo reemplazos administrativos

Bartolacci: Incumplir la ley de financiamiento es un capricho del Ejecutivo

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Bartolacci: "Incumplir la ley de financiamiento es un capricho del Ejecutivo"

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle
Policiales

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle