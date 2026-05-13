Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas

El tiroteo sucedió en cercanías de Patricias Argentinas y Rezzara. La Policía realizó un procedimiento y detuvo a cinco sospechosos

La mujer herida en la balacera en zona sur recibió las atenciones en el Hospital Roque Sáenz Peña

Rastros de sangre en el lugar donde una mujer sufrió heridas de bala, frente a una plaza en zona sur

La plaza de zona sur donde se produjo una balacera y una mujer terminó herida

Una mujer de 71 años sufrió heridas en las piernas como consecuencia de una balacera entre varios hombres en una plaza de la zona sur de Rosario. Por ese caso, la Policía arrestó a cinco sospechosos, entre ellos dos menores.

El incidente sucedió alrededor de las 16.30 en Patricias Argentinas y Rezzara, en barrio Tablada.

La víctima fue identificada como María Eva B., de 71 años, quien recibió impactos de bala en las piernas y fue trasladada por un familiar primero al Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital Italiano . En todo momento la mujer no perdió el conocimiento y estaba fuera de peligro.

De acuerdo con los datos que pudo obtener la Policía en base a dichos de vecinos del lugar, María Eva resultó herida como consecuencia de un incidente violento ocurrido en una plaza, un hombre perseguía a balazos a otros dos.

tiroteo en plaza zona sur Rastros de sangre en el lugar donde una mujer sufrió heridas de bala, frente a una plaza en zona sur Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Policía de Rosario, con la información aportada por testigos, realizó un procedimiento poco después en Ameghino al 100, donde detuvo a cinco sospechosos (dos hombres y tres mujeres), entre ellos había dos menores de edad.

>> Leer más: Una mujer resultó herida tras balearle su casa en la zona sur de Rosario

En el procedimiento se produjeron incidentes porque un grupo de personas intentó entorpecer el accionar policial. Por el momento, no estaba claro cuál de los arrestados había participado en la balacera en la que terminó herida la mujer de 71 años. Todo eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía actuante.

La Policía no halló armas de fuego en el lugar, pero sí incautó unos diez teléfonos celulares.