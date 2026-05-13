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"En Newell's me quedó una espinita": la confesión de Lisandro Martínez, campeón del mundo con Argentina

Actual jugador de uno de los equipos grandes de Inglaterra, dijo que en algún momento le gustaría volver y dejó picando la frase sobre el rojinegro

13 de mayo 2026 · 17:32hs
Lisandro Martínez y Cristian Romero

Lisandro Martínez y Cristian Romero, zagueros centrales de la selección argentina. El ex-Newell's jugará su segundo Mundial, igual que el cordobés.

En mayo de 2016, el equipo de reserva de Newell's se consagró campeón y en ese plantel jugaba un antrerriano que había llegado de Gualeguay un par de años antes. Un año después, se fue del club casi sin jugar en primera. Hoy juega en el Manchester United y es campeón del mundo con la selección argentina.

A los 28 años, Lisandro Martínez es un futbolista consagrado y se prepara para jugar su segundo Mundial. Aunque no es titular, Lionel Scaloni lo tiene entre sus jugadores predilectos porque puede jugar como segundo central o como lateral.

En Newell's lo hacía precisamente como marcador por el lado izquierdo, pero no le dieron oportunidades. Después de estar tres años en el club desde que llegó desde Entre Ríos, emigró a Defensa y Justicia y allí dio el gran salto.

En el Halcón de Varela jugó 58 partidos y marcó tres goles, pero esencialmente se hizo un jugador conocido por su calidad y eficiencia. Después de dos temporadas, se fue a Europa: jugó primero en el Ajax y después desembarcó en el Manchester United, donde está desde mediados de 2022.

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Lisandro Martínez jugará su segundo Mundial

Ahora se está recuperando de una lesión, pero es uno de los futbolistas que tiene un lugar asegurado en el plantel de la selección argentina que buscará el bicampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con un medio argentino que fue a verlo en Manchester, Licha confesó que en algún momento de su carrera le "encantaría" volver al fútbol argentino. ¿A Newell's, a Boca, a River?, quiso saber el entrevistador. Martínez pensó un instante, repitió que le "gustaría" volver y dejó una frase sobre el equipo del Parque que quedó repiqueteando.

"Con Newell's me quedó como una espinita de poder seguir jugando ahí porque debuté en primera y después ya no...", dijo. El jugador añadió: "En el fútbol uno no puede decir 'voy a volver acá o allá', pueden pasar un montón de cosas". Y remató: "Me gustaría volver, pero que pase lo que tenga que pasar".

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