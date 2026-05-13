A un año del alerta sanitario, Rosario recuerda a las víctimas del fentanilo contaminado

La Ciudad concentra 49 de las 59 víctimas registradas en Santa Fe. "Familias de pie contra el olvido" reclamarán justicia este miércoles en el Cultural Fontanarrosa

A un año de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitiera un alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharmal, familiares de víctimas volverán a reunirse en Rosario y en distintos puntos del país para reclamar justicia y mantener viva una tragedia que todavía sacude al sistema sanitario nacional.

La convocatoria fue organizada por la Comunidad de Familias Fentanilo Rosario y se realizará este miércoles a las 18.30 en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, en San Martín 1080. El encuentro buscará fortalecer la memoria colectiva y acompañar el avance de una causa judicial que ya se convirtió en una de las investigaciones sanitarias más grandes y complejas de la historia argentina.

Según los números oficiales, Santa Fe registra 59 víctimas entre fallecidos y sobrevivientes, de las cuales 49 corresponden a Rosario, el distrito con mayor cantidad de casos en todo el país.

El caso tiene como eje al laboratorio HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo, señalados por la fabricación y distribución de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias peligrosas que derivaron en infecciones graves, neumonías y muertes en hospitales de distintos puntos del país.

De 20 a 114 muertes: cómo creció la causa

La dimensión del expediente cambió drásticamente en apenas un año. Cuando comenzó la investigación, en mayo de 2025, se analizaban unas 20 muertes sospechosas. Hoy, según la investigación que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, ya son 114 los fallecimientos atribuidos al fentanilo contaminado y 49 sobrevivientes quedaron con secuelas.

La tragedia salió a la luz luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote de neumonía asociado a la bacteria Klebsiella pneumoniae en pacientes tratados con fentanilo del lote 31202 elaborado por HLB Pharma.

El 8 de mayo de 2025, la Anmat prohibió la distribución del producto en todo el país tras confirmar la contaminación bacteriana. Luego se detectó también presencia de Ralstonia mannitolilytica.

Rosario, la ciudad con más víctimas

En Rosario, familiares sostienen que la magnitud real del caso todavía podría ser mucho mayor.

Estefanía Ferrari, integrante del grupo local e hija de una de las víctimas, aseguró que la actualización oficial de historias clínicas “desconcertó” a las familias. “Son muchos más” que los casos actualmente investigados, afirmó en diálogo con La Capital hace algunas semanas, y cuestionó las dificultades para acceder a documentación médica completa.

>> Leer más: Muerte de un anestesiólogo por fentanilo: en Rosario piden más controles y acompañamiento

Según denunció, muchos hospitales y sanatorios entregaron historias clínicas en papel o incompletas, a pesar de que la normativa vigente establece sistemas digitales de registro.

Ferrari sostuvo además que hubo personas excluidas de la investigación judicial aun cuando sus familiares presentaban síntomas compatibles y habían sido atendidos en el mismo período. “Hay familias que piensan que los únicos responsables son los del laboratorio, pero nosotros sabemos que también hay responsabilidades de Anmat, hospitales y sanatorios”, señaló.

Una investigación que apunta más allá del laboratorio

La causa ya tiene 13 imputados procesados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

Entre los principales acusados aparece Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalado como la figura central de la operatoria.

Según la investigación judicial, existían irregularidades sistemáticas en la fabricación de medicamentos: producción en áreas no habilitadas, registros adulterados, ensayos de esterilidad defectuosos, falta de limpieza adecuada, liberación de lotes sin controles completos y documentación “dibujada” para presentar ante Anmat.

El expediente también investiga la destrucción de pruebas digitales y el presunto ocultamiento de información tras la detección de las bacterias.

Anmat e Iname, bajo la lupa

La segunda etapa de la causa ya no se concentra únicamente en los laboratorios.

Ahora el foco también apunta hacia los organismos nacionales de control sanitario, especialmente la Anmat y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), cuestionados por posibles fallas en inspecciones y controles previos.

> Leer más: Fentanilo contaminado: las historias de tres familias que luchan por conocer la verdad

La investigación sostiene que existían antecedentes de irregularidades graves en HLB Pharma desde años antes del brote fatal y que incluso se habían detectado contaminaciones previas sin medidas correctivas suficientes.

Uno de los puntos más sensibles es que el propio juzgado debió coordinar el recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en hospitales y clínicas de todo el país ante la falta de reacción del laboratorio y de los organismos de control.

El dolor de las familias y el reclamo de justicia

Mientras la causa avanza, familiares de víctimas denuncian silencio oficial y lentitud política frente a una tragedia sanitaria sin antecedentes recientes en el país. La investigación judicial ya acumula más de 400 legajos, decenas de cajas de documentación y cientos de dispositivos digitales secuestrados.

En paralelo, la Cámara Federal de La Plata todavía debe resolver apelaciones clave sobre los procesamientos dictados en septiembre de 2025.

En Rosario, el encuentro de este jueves buscará justamente evitar que el caso quede relegado al olvido.

A un año de la prohibición del fentanilo contaminado, familiares y allegados sostienen que todavía quedan muchas preguntas abiertas: cómo fallaron los controles, por qué se permitió la circulación de medicamentos adulterados y quiénes deberán responder por una tragedia que ya dejó más de un centenar de muertos en Argentina.