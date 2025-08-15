La Capital | Política | Milei

Milei reunió a su gabinete en la previa al cierre de listas de La Libertad Avanza

Durante el encuentro realizado en la Casa Rosada el presidente hizo foco en la coyuntura económica y los comicios en puerta

15 de agosto 2025 · 18:33hs
Javier Milei encabezó la reunión de gabinete luciendo un mameluco de YPF.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei encabezó la reunión de gabinete luciendo un mameluco de YPF.

En la previa al cierre de listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, el presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión de gabinete que incluyó la proyección y el debate de la película Homo Argentum, que protagoniza el actor Guillermo Francella.

Milei llegó a la Casa Rosada sobre las 9.30, ataviado con el mameluco de la empresa YPF que suele lucir cuando permanece en la Quinta de Olivos. La cumbre con su gabinete tuvo como marco una semana signada por el debate electoral, el movimiento del dólar y el impacto por la muerte de casi un centenar de personas tratadas con el lote contaminado del fentanilo.

En el entorno del libertario negaron que la convocatoria a la reunión haya sido de urgencia y señalaron que la misma figuraba en la agenda oficial desde el miércoles pasado.

La reunión, que se pasó de día porque habitualmente se hace los jueves, transcurrió pocas horas después de que el primer mandatario desembarcara por primera vez en clave electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios de ese distrito, que se desarrollarán el 7 de septiembre.

Este jueves, en La Plata, Milei había arremetido de lleno contra el kirchnerismo e hizo especial hincapié en el escándalo del fentanilo contaminado. En el acto, el presidente apuntó contra el juez del caso, Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En esa línea, además de presentar a sus candidatos para las distintas secciones electorales, a lo largo de su discurso en el Club Atenas optó por polarizar con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le dedicó una serie de insultos.

El encuentro entre Milei y sus funcionarios en la Casa Rosada duró cuatro horas, en una una jornada no laborable, según el calendario oficial.

Los presentes en la reunión de gabinete

El líder de LLA estuvo acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la encargada de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Lo propio ocurrió con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Luis Petri; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

Con aviso, se ausentaron las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien fue intervenida de modo ambulatorio a mediados de semana y, luego de la reunión de gabinete, anunció su decisión de ser candidata a senadora nacional.

Durante el encuentro, el primer mandatario hizo uso de la palabra para repasar la coyuntura económica.

También abordó temas propios del gabinete y de la denominada batalla cultural, mientras los asistentes registraron por escrito el intercambio (Ceremonial y Protocolo repartió entre los presentes carpetas azules con el logo de Presidencia en color dorado y lápices negros).

Película y empanadas en la Casa Rosada

Luego, en la segunda etapa de la reunión con su equipo, Milei propuso volver a ver el film que compartió con diputados nacionales del PRO y LLA el martes, en Olivos.

Pasadas las 13, cuando la reunión ya llevaba tres horas, llegaron bandejas con empanadas para el almuerzo. El cónclave finalizó una hora después.

