La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Newell’s perdió por los errores propios ante un Defensa y Justicia que encontró regalos y hasta lo goleaba en el Coloso. La reacción final no alcanzó

Una imagen que se viene haciendo costumbre en Newell's. Perdió ante Defensa y Justicia, pese a que había empezado mejor.

No hubo caso. Ni esa buena primera hora le sirvió a este endeble Newell’s para empezar a enderezar su paso, que arrastra desde la temporada pasada y que el nuevo ciclo dirigencial y técnico, por ahora no logran hacerlo. Fue una dura derrota ante Defensa y Justicia en el Coloso , que dejó a todo el mundo muy preocupado.

No es para menos. Defensa y Justicia no fue mucho más pero en un momento pareció capaz de propinarle una goleada histórica. Fue 3 a 2 por esa reacción al final, que no cambió los semblantes de una hinchada que viene sufriendo desde hace mucho y que aún no ve la luz de la esperada recuperación.

Con la necesidad de cambiar de imagen, el rojinegro salió con un dibujo táctico 4-4-2, diferente al planteo en la cancha de Boca y en tres oportunidades exigió al golero de Defensa con los remates de Luciano Herrera y de Guch. Y sobre los 17’, tras un salida de un córner, Cóccaro debajo del arco se comió la apertura. Con el correr de los minutos, el Rojinegro con mucho empuje en todos los sectores y la dinámica del juvenil Guch acorraló al timorato equipo de Mariano Soso.

En su segundo partido en el Coloso , la dupla Orsi- Gómez pudo acomodar las piezas , tuvo un cambió en el final ante Independiente cuando con garra logró empatar. Y después en la Bombonera, hizo un buen arranque de partido pero no pudo. A este Newells ante Defensa solo le estaba faltando el gol. Pero...

A los 31 minutos mostró de nuevo sus fragilidades y las pagó carísimo. En una pelota aislada en el sector izquierdo, Luciano se equivocó feo al querer ceder a Arias de cabeza, el pase fue muy débil y corto, Portillo aprovechó el grueso error y cedió a Miritello, quien con todo el arco a disposición puso el 1 a 0.

En el Coloso no lo podían creer

El Coloso no lo podía creer. Todo fue lamento y la visita, que había sido superado en esa primera media hora, se encontró con el regalito para jugar tranquilo el resto de la etapa.

Todo lo que había hecho en el inicio quedó en el olvido por el grosero error de Luciano y el tanto de la visita. Ahí comenzaron los silbidos y la reprobación del estadio fue total.

Para colmo, en el cierre de la etapa, Gutierrez sacó un centro desde la derecha sin que Luciano pudiera evitarlo, el balón pasó por encima de la estática defensa y Miritello de cabeza puso el 2 a 0.

Newell’s se complicó solo, falló en el arco de Defensa y en un abrir y cerrar de ojo el equipo del ex, Soso, no se lo perdonó.

La situación no se modificó en el inicio del complemento, la larga corrida de Ayrton Portillo terminó también en la red de Arias y olía a goleada histórica. Solo la reacción del final, más por vergüenza deportiva que por juego, le permitió achicar la distancia y terminar con un resultado más decoroso.

La reacción tardía de Newell's

La mediavuelta de Cóccaro, en su primer grito en Newell’s, y la arremetida en el último córner de la noche de Salomón, disimularon las falencias que lo llevaron de nuevo a besar la lona. Hubo, después del gol del Zorro, un penal que pareció evidente por mano de Hausch que tal vez pudo cambiar algo, pero todo fue tarde.

La gente se hizo sentir apenas el árbitro Viola pitó el final tras el gol de Salomón. Fue otro paso en falso que ya empieza a preocupar en serio en Newell’s.