Romina Diez junto a Milei: "Hacía décadas que no venía un presidente para esta fecha a Santa Fe"

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, estuvo junto al presidente Javier Milei en el acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo.
La diputada nacional resaltó la presencia del primer mandatario en un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo
Milei formalizó el traspaso del sable de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo y dijo: "Después de 26 años vino un presidente a nuestra provincia para encabezar un acto recordatorio por la batalla de San Lorenzo. Nuestro presidente Javier Milei, siempre cerca de los santafesinos".
Tras el acto, Diez aseguró: "Es un honor recibir al presidente en la provincia. Más en una localidad que se distingue en la región por su valor y representatividad en el orden histórico, con la presencia del Campo de la Gloria y el Convento de San Lorenzo".
"Pero además por su perfil productivo e industrial. Uno de los polos agroexportadores más grande del mundo”, resaltó la diputada de La Libertad Avanza.
