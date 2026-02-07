Romina Diez junto a Milei: "Hacía décadas que no venía un presidente para esta fecha a Santa Fe" La diputada nacional resaltó la presencia del primer mandatario en un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo 7 de febrero 2026 · 22:11hs

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, estuvo junto al presidente Javier Milei en el acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo.

Milei formalizó el traspaso del sable de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo y dijo: "Después de 26 años vino un presidente a nuestra provincia para encabezar un acto recordatorio por la batalla de San Lorenzo. Nuestro presidente Javier Milei, siempre cerca de los santafesinos".

Tras el acto, Diez aseguró: "Es un honor recibir al presidente en la provincia. Más en una localidad que se distingue en la región por su valor y representatividad en el orden histórico, con la presencia del Campo de la Gloria y el Convento de San Lorenzo".

"Pero además por su perfil productivo e industrial. Uno de los polos agroexportadores más grande del mundo”, resaltó la diputada de La Libertad Avanza.