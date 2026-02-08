El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

La crisis económica y social por la que atraviesan amplios sectores de la Argentina, y la que Rosario no está exenta, tiene su caja de resonancia en el Concejo Municipal , conde los representantes reciben a diario reclamos y pedidos que, en general, buscan aliviarles los bolsillos. y esto se vio ampliamente reflejado durante 2025.

A ver. ¿Cómo comunican los vecinos de Rosario a sus representantes en el Concejo Municipal de alguna necesidad, reclamo o propuesta? Una fuente es hablar con los ediles que recorren los barrios, con la ventaja de que la realidad puede sostener la demanda. Pero existen otras herramientas que muchos no conocen: son las iniciativas, pedidos o reclamos que los particulares pueden ingresar por mesa de entrada, desde donde salen convertidos en comunicaciones a comisiones y los vecinos, deberían, salir satisfechos con un número de expediente en la mano.

El año pasado, la problemática económica y social se vio reflejada en pedidos de exenciones, condonaciones. Y los pequeños créditos Promufos, que con 87 expedientes, están segundos en las notas ingresadas .

“Analizando los datos que ingresaron los vecinos en 2025, en su mayoría están ligados a la situación económica actual, por un lado con los créditos Promufo, a emprendedores que piden una ayuda estatal para poder invertir y llevar adelante sus proyectos”, dijo la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), que preside la Comisión Planeamiento y Urbanismo. Y sumó dos observaciones con la misa causa: taxis y transporte de personas con discapacidad que no pueden comprar unidades nuevas y “no parece un dato menor la cantidad de gente que viene al Concejo a pedir que se lo exima de la tasa de cremación, tienen la tumba de un familiar con plazo vencido y no tienen dinero para cremar a un ser querido. Todo está rondando lo económico”, señaló.

De los pedidos ingresados al Concejo, a través de mesa de entrada, como condonaciones de deuda, 146 expedientes de taxi, además de condonación para TGI, deudas por multas y tasa de cremación /cementerio, y solicitudes de prórroga para renovación de unidades de transportes escolar especial. La principal causa es la situación económica como causa, coincide la flamante concejala Carolina Labayrú (Unidos por Rosario) quien preside la comisión de Presupuesto y Hacienda. “En estos primeros dos meses en mi función, recibí pedidos de asistencia económica y sugerencia para nuevos proyectos, además de peticiones de plazas de bolsillo, señalización vial y obras públicas.

“En estas primeras reuniones estuvimos tratando temas que le tocan el bolsillo directo a la gente, casos puntuales de jubilados o vecinos en situaciones difíciles que solicitaron eximición de pagos de TGI, se votaron a favor”, relató Labayrú. Y dio un dato operativo, “mi trabajo en el Ejecutivo me posibilita ser un puente, si un vecino plantea la pérdida de agua en el medidor o una vereda rota, respetamos los tiempos administrativos pero en el momento gestionamos para que la solución llegue rápido, no somos una mesa de entrada pasiva, somos el nexo para que las cosas pasen”.

Proyectos de "gran calidad"

Por su parte la concejala Alicia Pino (Socialista) quien preside la comisión de Cultura y Educación, dijo que entre los temas recurrentes de las notas que llegan a través de mesa de entrada, está la dificultad de afrontar económicamente la actualización de unidades, en ese sentido “se modificaron ordenanzas extendiendo los plazos, para que puedan cumplir”. Y destacó que también llegan “proyectos de gran calidad, de creativos rosarinos que se dedican al diseño y al cine, así como para homenajear a quienes hicieron aportes sociales, deportivos y culturales muy importantes”.

La vicepresidenta 1° del Concejo, Norma López (Partido Justicialista), pasó revista a los pedidos de alta sensibilidad social recibidos: cuota alimentaria, vivienda, incumplimiento de medidas cautelares por violencia por motivos de género, así como atención de consumos problemáticos, y dificultad para conseguir turnos en salud. Además de solicitudes de mayor presencia policial en los barrios donde también se reiteran los pedidos de pavimento, luminaria led, mayor frecuencia de colectivos, bacheo y agua potable.

En el mismo sentido, la concejala Sabrina Prence, (Nación y Libertad), quien preside la comisión de Obras Públicas, confirmó que en su área se recibieron dos tercios del total de los expedientes impulsados por los vecinos, asociaciones vecinales, instituciones educativas y organizaciones civiles. “Me parece importante destacar que los vecinos piden las cosas básicas por las cuales pagan impuestos y tasas”, afirmó. Y dijo que el mayor volumen de demandas realizadas a los ediles en los barrios, es “sensiblemente mayor" al que reflejan los ingresos formales del sistema legislativo.

Planificación urbana

Por su parte, el edil Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía), que tiene a su cargo la Comisión de Salud y Desarrollo Humano, citó la inquietud que llevaron vecinos organizados que “ante la inminencia de grandes proyectos inmobiliarios quieren tener una voz sobre la planificación de la cuadra y el barrio”. Y recordó, dentro de las instancias formales para acercar inquietudes, a los pedidos de audiencia a las comisiones respectivas, donde son escuchados, a los que sumó instancias más generales de participación como las audiencias públicas, como fueron la discusión por los humedales y los problemas del arroyo Ludueña.

El concejal Fabrizio Fiatti (Unidos por Rosario) quien preside la comisión de Gobierno, describió otras de las instancias legislativas con apertura a distintos actores. Son las comisiones especiales que tienen como objetivo abordar un tema en particular, con una composición ampliada, de la que participan representantes del Ejecutivo y de la sociedad civil. Además de instancias ad hoc para abordar temas particulares de cada colectivo, como Consejo de Pueblos Originarios, a modo de ejemplo. “En 2025, creamos una Mesa de Economía Circular, donde están representadas varias instituciones y el Ejecutivo, para dinamizar un sector que tiene mucho potencial en las economías urbanas.

Promufo

El Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento (Promufo), para emprendedores locales, es un programa cogestionado entre el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal, para aportar recursos formativos, asesoría y financiamiento económico, tanto a la generación de microemprendimientos como para la consolidación de los existentes.