Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Las chicas de Náutico derrotaron al escolta Quimsa en Santiago del Estero con una gran actuación de Sofia González.

8 de febrero 2026 · 13:07hs
Las chicas de Náutico volvieron al triunfo en la Liga Femenina de Básquet. Fotos: Prensa Quimsa

Náutico logró su segundo éxito en 2026 al derrotar a Quimsa de Santiago del Estero por 68 a 65. De esta forma ahora tienen un récord de 2-5 en lo que va del año. Su anterior triunfo había sido el pasado 25 de enero contra San José de Mendoza por 67 a 65.

En el inicio las locales tuvieron errores en ofensiva, mientras que el conjunto de Rosario sacó ventajas con Medrick en el juego interno. Molina y Campos descontaron en la Fusión, pero una bomba de Morell y anotaciones de Sironi pusieron el 21 a 16 para la visita.

El duelo siguió con cuatro minutos erráticos para ambos lados, Gramajo a distancia animó a la Fusión junto a Rojas frente a conjunto visitante impreciso. Las dirigidas por Brao marcharon al descanso principal arriba 30 a 26 gracias a un doble con falta de Campos. En el tercero un triple por lado en dos minutos movió el score del encuentro.

La visita mejoró con Tamietti y González ante un elenco santiagueño complicado con faltas que logró salir a flote con dos triples de Gramajo. El cierre fue para que las dueñas de casa amplíen diferencias con Traube y Rojas, 50 a 42 con diez minutos por delante.

Sofía González se destacó en Naútico

En el final González con sus triples y Morell lograron poner al frente a Naútico hasta que Gramajo y Campos igualaron todo en 61. Sobre el epílogo se encontró mejor el elenco rosarino, con González para el ajustado 68 a 65.

Sofía González fue la destacada con 23 puntos, además de los 11 con 7 rebotes de Selena Medrick y 10 de Milagros Morell, en las santiagueñas 24 para Lorena Campos.

Este domingo las chicas dirigidas por Guillermo Carrozo serán visitantes de Fusión Riojana.

