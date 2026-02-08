Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Las chicas de Náutico derrotaron al escolta Quimsa en Santiago del Estero con una gran actuación de Sofia González.

Náutico logró su segundo éxito en 2026 al derrotar a Quimsa de Santiago del Estero por 68 a 65. De esta forma ahora tienen un récord de 2-5 en lo que va del año. Su anterior triunfo había sido el pasado 25 de enero contra San José de Mendoza por 67 a 65.

En el inicio las locales tuvieron errores en ofensiva, mientras que el conjunto de Rosario sacó ventajas con Medrick en el juego interno. Molina y Campos descontaron en la Fusión, pero una bomba de Morell y anotaciones de Sironi pusieron el 21 a 16 para la visita.

El duelo siguió con cuatro minutos erráticos para ambos lados, Gramajo a distancia animó a la Fusión junto a Rojas frente a conjunto visitante impreciso. Las dirigidas por Brao marcharon al descanso principal arriba 30 a 26 gracias a un doble con falta de Campos. En el tercero un triple por lado en dos minutos movió el score del encuentro.

La visita mejoró con Tamietti y González ante un elenco santiagueño complicado con faltas que logró salir a flote con dos triples de Gramajo. El cierre fue para que las dueñas de casa amplíen diferencias con Traube y Rojas, 50 a 42 con diez minutos por delante.

Sofía González se destacó en Naútico

En el final González con sus triples y Morell lograron poner al frente a Naútico hasta que Gramajo y Campos igualaron todo en 61. Sobre el epílogo se encontró mejor el elenco rosarino, con González para el ajustado 68 a 65.

Sofía González fue la destacada con 23 puntos, además de los 11 con 7 rebotes de Selena Medrick y 10 de Milagros Morell, en las santiagueñas 24 para Lorena Campos.

Este domingo las chicas dirigidas por Guillermo Carrozo serán visitantes de Fusión Riojana.