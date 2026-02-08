Bigand vivió un domingo inolvidable, con el doblete en Paraná del Saturni Racing en el inicio del TN

Espectacular comienzo en el Turismo Nacional del Saturni Racing de Bigand, con los triunfos de Alfonso Domenech y Francisco Coltrinari en Paraná

Coltrinari contiene a Vitar desde el inicio hasta el final en Paraná.

El festejo del subcampeón Coltrinari, del Saturni Racing de Bigand, junto a Tomás Vitar y un eufórico rafaleino Juani Canela en la Clase 2 del Turismo Nacional en Paraná.

Tremenda lucha del campeón Alfonso Domenech con el Manu Urcera, en la final de la Clase 3 en Paraná.

Como en 2025, Alfonso Domenech fue el primer ganador del año del Turismo Nacional en Paraná, completando un domingo único del Saturni Racing, de Bigand.

Bigand no olvidará fácilmente este domingo 8 de febrero de 2026. Es que uno de sus hijos dilectos tuercas, el Saturni Racing , festejó doble en el inicio de la temporada del Turismo Nacional . El de Pergamino Alfonso Domenech ganó en la Clase 3 y el salteño Francisco Coltrinari lo hizo en la Clase en Paraná . Tremendo.

Y como si eso fuera poco, el rosarino Santino Balerini, también del Saturni Racing, fue top ten en la Clase 2.

Fue un gran comienzo del TN en Paraná. Con series picantes y finales que no dejaron levantar de los asientos de principio a fin. Tanto en la Clase 2 como en la 3. Y en ambas categorías, hubo un solo equipo que se fue pipón, el Saturni Racing, un conocer en eso de festejar títulos con toda la dedicación acostumbrada que le ponen Iván Saturni, su papá Cacho y toda la gente de Bigand que los apoya.

Para este inicio de temporada fueron con cuatro autos al Volante Entrerrianos, los dos ganaron y otro salió 5º. Mejor, imposible. En la primera final, Coltrinari mostró de nuevo toda su ambición para pelear desde el vamos, le arrebató la punta a Tomás Vitar (campeón de la C3 del Turismo Pista) en la largada y resistió sus embates hasta la bandera a cuadros, para celebrar su cuarto triunfo en la categoría, todos en el Saturni Racing.

La actuación santafesina en la C2

Fue también muy buen la actuación zonal, ya que el rafaelino Juan Ignacio Canela también dio una dura pelea con Lucas Petracchini, lo superó en el tramo final y se quedó con el último escalón del podio. Fue a bordo del Yaris campeón que dejó Bautista Damiani en al Alquat Motorsport.

>>Leer más: Cómo salieron todos los santafesinos en el Turismo Nacional de Concordia, con Bigand al tope

A punto estuvo de también de escalar otro lugar a expensas del mismo Petracchini fue el rosarino Santino Balerini, que obtuvo un valioso 5º puesto para iniciar otro año en la Clase 2. Lo hizo en el 208 del Saturni Racing, adonde continúa.

No le fue bien al siempre protagonista Ale Bucci Racing, de Villa Gobernado Gálvez, con el excampeón Nicolás Posco como su mejor exponente en el 10º lugar, abandonando Renzo Blotta y el local Exequiel Bastidas.

Peor le fue al Giacone Competicion de Casilda, con los abandonos de Brain Reinoso y Felipe Martini tras los incidentes después de la largada, que involucraron además al santafesino Bruno Pace

Espectacular la Clase 3 del Turismo Nacional

Fue un gran prólogo la Clase 2 para la gran final de la Clase 3, que tuvo al mismo ganador del año pasado: Alfonso Domenech. Y al mismo escolta, José Manuel Urcera. La única diferencia fue que el auto que entonces condujo el Manu estuvo en poder de Facundo Chapur, el Civic del Larrauri Racing de Granadero Baigorria, que resultó tercero.

La largada de Chapur fue brillante para quitarle la punta a Mauricio Lambiris, pero siguió por el pasto tras entrar pasado en una de las primeras curvas y volvió 7º. Hizo una gran remontada entonces para finalizar en el podio, aunque sin pelear la punta como parecía ser capaz.

>>Leer más: Saturni Racing, el orgullo de Bigand bien arriba en el automovilismo argentino

Lambiris protagonizó el ingreso del auto de seguridad cuando solito tocó el paredón del ingreso a la recta, rompió la suspensión delantera y abandonó. Entonces a Domenech, que había heredado la punta, no le vino nada bien.

Y así fue. Urcera lo acosó todo el tiempo hasta superarlo metiéndole el auto en la chicana en la vuelta 13, con lo cual parecía definir la cuestión. Pero el campeón 2024 se lo devolvió en la vuelta siguiente de la misma manera, recuperó el liderazgo y lo defendió con uñas y dientes hasta el final.

Los otros pilotos de la región en Paraná

Buena fue la actuación del campeón 2011, el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni, mientras que el retorno del piloto de Las Parejas Facundo Ardusso no pudo dejarlo con más bronca.

El único piloto del Ale Bucci en la Clase 3 sufrió un toque en la serie y una pinchadura de neumático que lo hizo largar muy atrás, pero remontó bárbaro en la final al punto de llegar a estar 13º. Pero un toque con Jerónimo Teti lo relegó hasta el 23º puesto, fuera de los puntos.

El tororense Ramiro Cano tuvo un buen debut en la C3 en el equipo Crucianelli GC Competicion que conduce su papá Gustavo Cano, arribando 17º. En tanto que su compañero Ever Franetovich, tuvo toques en la serie y sobre todo en la final, cuando Sebastián Gómez lo embocó de atrás y lo mandó contra las protecciones.

El baigorriense Leo Larrauri peleó duro en el medio del pelotón para arribar a un digno 19º lugar que le permitió sumar, mientras que el parejense Leandro Carducci y el rosense Lucas Tedeschi debieron abandonar.

La próxima cita será el 15 de marzo en el Cabalén de Alta Gracia y el 5 de abril la tercera en el Juan Manuel Fangio de Rosario. El TN empezó con todo.