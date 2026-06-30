Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

El reemplazante de Adorni asumió formalmente el cargo. Hubo presencia de dirigentes del PRO y de gobernadores aliados al gobierno libertario. Pullaro no fue de la partida por compromisos locales

El presidente Javier Milei y Diego Santilli se funden en un abrazo luego de la jura como nuevo jefe de Gabinete del dirigente del PRO.

Luego de protagonizar la reunión de transición con su antecesor, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , juró este martes al cargo ante el presidente Javier Milei. Con fuerte presencia de gobernadores para dar una señal política, el funcionario asumió formalmente como cuarto ministro coordinador en lo que va del mandato del libertario, todo un récord desde que se instauró ese puesto en la reforma constitucional de 1994.

Llamó la atención la presencia de Manuel Adorni , ministro coordinador saliente por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, quien se paró al lado de Santilli y, una vez realizada la jura, se fundió en un triple abrazo junto al presidente y al ex ministro del Interior.

Entre las sillas rojas desplegadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada destacó la presencia de dirigentes del PRO , como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de las bancadas en la Legislatura porteña, Matías Ranzini (Diputados) y Alejandro Rabinovich (Senadores).

En la previa a la breve ceremonia, Santilli recibió a Adorni para aceitar el traspaso y realizar una transición ordenada.

La agenda de Diego Santilli

Con su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos siguiendo la breve ceremonia desde la primera línea, el exlegislador del PRO volvió a ascender luego de integrar el gabinete como ministro del Interior durante siete meses.

Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei encontraron en el Colo el sucesor en la Jefatura de Gabinete, que busca reimpulsar la comunicación de la gestión, pero además intensificar el vínculo con los gobernadores para conquistar los apoyos necesarios para la sanción de las formas que diseñó el Poder Ejecutivo.

En el ala izquierda del salón confluyeron, además, la secretaria General de la Presidencia y el asesor Santiago Caputo, en un nuevo gesto de conformidad en medio de la interna por la designación de Santilli. Además, estuvieron presentes en el acto los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Al igual que en la jura del 11 de noviembre de 2025, cuando asumió a la cartera del Interior, Santilli antecedió la ceremonia reunido con Adorni, a quien le realizaron una pequeña despedida a cargo del que supo ser su equipo, para ajustar el organigrama.

Gobernadores optimistas

Luego del anuncio del domingo pasado, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete, que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023.

Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Dieron asistencia Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Maximiliano Pullaro no fue de la partida ya que su agenda local deparó su presencia en la inauguración del nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe y una posterior reunión interministerial en la capital provincial.

En la previa a jurar, Santilli se reunió a solas con Orrego y Frigerio.

Tras cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur, que se celebró en Asunción, Paraguay, el presidente llegó a la Rosada minutos antes de las 17. Originalmente la ceremonia estaba prevista para las 16.30, pero por cuestiones “de agenda” debió posponerse una hora.

Pese a la reconfiguración en los vínculos que supone la designación, en el oficialismo garantizan que no se traducirá en un acercamiento entre Milei y el fundador del PRO, Mauricio Macri.

No se esperaba la asistencia de exmandatario que, el domingo, felicitó a Santilli a través de su cuenta de X y reveló que habían hablado por teléfono en la previa a la reunión en la Quinta de Olivos. Hay quienes aseguran que no hubo invitación para el actual titular del PRO.

De ahora en más, Santilli se mostrará activo en los medios de comunicación y apuestan a aceitar la coordinación con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Además, revelaron que encabezará reuniones con ministros y encuentros con gobernadores.

Récord de Milei

Con la designación de Santilli, Milei se convirtió en el presidente que más jefes de Gabinete tuvo en un mismo mandato y, al respecto, un informe de la Universidad Austral analizó la “devaluación” de ese rol dentro del Ejecutivo nacional.

El estudio realizado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de esa casa de altos estudios, confirmó que cuatro personas en ese puesto en dos años y medio “es un récord desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994”.

La gestión comenzó con Nicolás Posse, quien tomó el cargo desde diciembre de 2023 hasta su renuncia, en mayo de 2024; lo sucedió Guillermo Francos hasta fines de octubre de 2025, seguido por Adorni, quien renunció el sabado y fue suplantado por Santilli.

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“La figura del jefe de Gabinete perdió brillo, prestigio y peso real. Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un «primus inter pares» o un «súper ministro» de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del presidente”, asegura el informe.

Por otra parte, señala que el “desgaste” de ese rol “es el más alto de la historia democrática”, que, actualmente, existe una “acumulación de récords negativos” y que con el caso de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, “se acentuó en la administración actual”.

Finalmente, indica que “no parece una práctica sana” que la persona que cumpla ese puesto “ostente otros roles, más allá del asignado constitucionalmente, y no lo ejerza en exclusividad”, como ocurría con Adorni, quien también era el director de YPF.

“Su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994”, concluyó el informe.