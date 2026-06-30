La Capital | Política | Diego Santilli

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

El reemplazante de Adorni asumió formalmente el cargo. Hubo presencia de dirigentes del PRO y de gobernadores aliados al gobierno libertario. Pullaro no fue de la partida por compromisos locales

30 de junio 2026 · 19:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente Javier Milei y Diego Santilli se funden en un abrazo luego de la jura como nuevo jefe de Gabinete del dirigente del PRO.

El presidente Javier Milei y Diego Santilli se funden en un abrazo luego de la jura como nuevo jefe de Gabinete del dirigente del PRO.

Luego de protagonizar la reunión de transición con su antecesor, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, juró este martes al cargo ante el presidente Javier Milei. Con fuerte presencia de gobernadores para dar una señal política, el funcionario asumió formalmente como cuarto ministro coordinador en lo que va del mandato del libertario, todo un récord desde que se instauró ese puesto en la reforma constitucional de 1994.

Llamó la atención la presencia de Manuel Adorni, ministro coordinador saliente por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, quien se paró al lado de Santilli y, una vez realizada la jura, se fundió en un triple abrazo junto al presidente y al ex ministro del Interior.

Entre las sillas rojas desplegadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada destacó la presencia de dirigentes del PRO, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de las bancadas en la Legislatura porteña, Matías Ranzini (Diputados) y Alejandro Rabinovich (Senadores).

En la previa a la breve ceremonia, Santilli recibió a Adorni para aceitar el traspaso y realizar una transición ordenada.

La agenda de Diego Santilli

Con su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos siguiendo la breve ceremonia desde la primera línea, el exlegislador del PRO volvió a ascender luego de integrar el gabinete como ministro del Interior durante siete meses.

Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei encontraron en el Colo el sucesor en la Jefatura de Gabinete, que busca reimpulsar la comunicación de la gestión, pero además intensificar el vínculo con los gobernadores para conquistar los apoyos necesarios para la sanción de las formas que diseñó el Poder Ejecutivo.

En el ala izquierda del salón confluyeron, además, la secretaria General de la Presidencia y el asesor Santiago Caputo, en un nuevo gesto de conformidad en medio de la interna por la designación de Santilli. Además, estuvieron presentes en el acto los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Al igual que en la jura del 11 de noviembre de 2025, cuando asumió a la cartera del Interior, Santilli antecedió la ceremonia reunido con Adorni, a quien le realizaron una pequeña despedida a cargo del que supo ser su equipo, para ajustar el organigrama.

Gobernadores optimistas

Luego del anuncio del domingo pasado, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete, que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023.

Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Dieron asistencia Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Maximiliano Pullaro no fue de la partida ya que su agenda local deparó su presencia en la inauguración del nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe y una posterior reunión interministerial en la capital provincial.

En la previa a jurar, Santilli se reunió a solas con Orrego y Frigerio.

Tras cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur, que se celebró en Asunción, Paraguay, el presidente llegó a la Rosada minutos antes de las 17. Originalmente la ceremonia estaba prevista para las 16.30, pero por cuestiones “de agenda” debió posponerse una hora.

Pese a la reconfiguración en los vínculos que supone la designación, en el oficialismo garantizan que no se traducirá en un acercamiento entre Milei y el fundador del PRO, Mauricio Macri.

No se esperaba la asistencia de exmandatario que, el domingo, felicitó a Santilli a través de su cuenta de X y reveló que habían hablado por teléfono en la previa a la reunión en la Quinta de Olivos. Hay quienes aseguran que no hubo invitación para el actual titular del PRO.

De ahora en más, Santilli se mostrará activo en los medios de comunicación y apuestan a aceitar la coordinación con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Además, revelaron que encabezará reuniones con ministros y encuentros con gobernadores.

Récord de Milei

Con la designación de Santilli, Milei se convirtió en el presidente que más jefes de Gabinete tuvo en un mismo mandato y, al respecto, un informe de la Universidad Austral analizó la “devaluación” de ese rol dentro del Ejecutivo nacional.

El estudio realizado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de esa casa de altos estudios, confirmó que cuatro personas en ese puesto en dos años y medio “es un récord desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994”.

La gestión comenzó con Nicolás Posse, quien tomó el cargo desde diciembre de 2023 hasta su renuncia, en mayo de 2024; lo sucedió Guillermo Francos hasta fines de octubre de 2025, seguido por Adorni, quien renunció el sabado y fue suplantado por Santilli.

>> Leer más: Javier Milei y Diego Santilli rompieron el silencio tras el cambio en la Jefatura de Gabinete

“La figura del jefe de Gabinete perdió brillo, prestigio y peso real. Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un «primus inter pares» o un «súper ministro» de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del presidente”, asegura el informe.

Por otra parte, señala que el “desgaste” de ese rol “es el más alto de la historia democrática”, que, actualmente, existe una “acumulación de récords negativos” y que con el caso de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, “se acentuó en la administración actual”.

Finalmente, indica que “no parece una práctica sana” que la persona que cumpla ese puesto “ostente otros roles, más allá del asignado constitucionalmente, y no lo ejerza en exclusividad”, como ocurría con Adorni, quien también era el director de YPF.

“Su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994”, concluyó el informe.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro arengó a sus funcionarios flanqueado por Gisela Scaglia.

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

Por lo pronto, hay coincidencias sobre la necesidad de ratificar la Paso y el sistema de boleta única de papel.

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos a la Legislatura

Scaglia sostuvo que Santilli “entiende que hay que construir y no destruir”.

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Adrián Ravier habló con los medios por primera vez desde su asunción como voero presidencial.

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Ver comentarios

Las más leídas

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Lo último

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Marcelo Bielsa: Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice

Marcelo Bielsa: "Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice"

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

El emblemático edificio volvió a convertirse en un cascarón vacío. "Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza", afirmó la dueña de la cafetería
La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba
Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Ovación
Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Marcelo Bielsa: Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice

Marcelo Bielsa: "Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice"

Central: se estancó lo de Enzo Giménez y por ahora se extiende su estadía en Arroyito

Central: se estancó lo de Enzo Giménez y por ahora se extiende su estadía en Arroyito

Policiales
Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

La Ciudad
La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba
La Ciudad

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: No es mi rol hablar detalles del caso
Política

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono
Información General

WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer
La Ciudad

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez
La región

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum
Ovación

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores