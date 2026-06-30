La Capital | La Ciudad | La Favorita

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Después de su reinauguración en 2023 cargada de esperanzas, el emblemático edificio volvió a convertirse en un cascarón vacío. "Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza", afirmó la dueña de la cafetería

30 de junio 2026 · 20:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Favorita cerró sus puertas este martes.

Marcelo Bustamante / La Capital

La Favorita cerró sus puertas este martes.

La Favorita sirvió su último café y cerró sus puertas. Su reinauguración en 2023 abrió un nuevo capítulo en la historia del emblemático edificio de Sarmiento y Córdoba que este martes llegó a su fin.

Café Mokka, uno de los tres locales que hasta este martes permanecía abierto en la planta baja, estuvo desde el inicio del nuevo proyecto en La Favorita que resultó efímero. Por eso también es que la franquicia decidió quedarse hasta el final y sirvió café hasta las 20, antes del cierre definitivo.

Lo cierto es que la postal, a pesar de la resistencia de la cafetería, resultó un tanto lúgubre. El emblemático edificio que supo albergar a grandes firmas y empresas multinacionales era, este martes, un cascarón vacío, frío y silencioso.

La imagen de esta tarde evidenciaba las ausencias de un edificio que supo estar repleto. Al momento del último café los pisos superiores ya se encontraban a oscuras y la planta baja vacía excepto por el bar, la farmacia y una zapatería.

Sólo algunas pocas personas se encontraban al final de la jornada para compartir los últimos minutos de La Favorita con un café y una medialuna a modo de despedida. A partir del miércoles, las persianas volverán a estar bajas.

El bar se despidió con un sabor amargo

"Hoy lamentablemente nos toca despedirnos. Nos queda un sabor amargo, porque si bien no nos fue mal, tampoco fue lo esperado. Estuvimos desde el inicio con los desarrolladores de este nuevo proyecto que no prosperó. Hubo muchos factores que contribuyeron y que ayudaron a que hoy tengamos que cerrar las puertas”, contó Lorena Motta, titular de la franquicia Café Mokka en declaraciones con LT8.

“Por ahí la propuesta no fue la deseada por la sociedad. También afectó la situación económica, la posible venta del edificio de los propietarios, que aparentemente no renovaban el alquiler por un plazo extendido por cinco años más. Es muy difícil para los administradores poder conseguir comerciantes que quieran apostar o invertir en el desarrollo y en la continuidad del centro comercial. Eso, quizás, precipitó el cierre de La Favorita tal cual se la conoce hoy en día”, subrayó Motta.

"Hubo una serie de circunstancias que afectaron notablemente el desarrollo comercial y que perjudicó a quienes apostamos y creímos en ese lindo proyecto. Mokka es una marca de San Juan. Al no tener experiencia en gastronomía, decidimos ser franquiciados. Apostamos a esta marca que tuvo muy buena repercusión en Rosario. Vendíamos, teníamos movimiento de gente. Al principio fue una locura absoluta. Después, como todo negocio, se entró en una meseta. No puedo decir que nos haya ido mal, pero tampoco fue lo esperado. En los últimos meses, con esta movida de cierre, las ventas cayeron en forma contundente y eso se notó”.

Motta admitió que le quedó “sabor amargo y mucha tristeza” al ya tener la certeza de que solamente hasta las 20 de hoy los clientes podrían tomar un cafecito en el bar del hall central de La Favorita. “Este era un sueño. Tener una cafetería en ese lugar tan emblemático, bajo la cúpula el edificio... Nosotros no tenemos otra cafetería donde ubicar a los ocho trabajadores que tenemos. En su momento llegamos a tener 19, pero a medida que esto no avanzaba los fuimos notificando y muchos ya se fueron”.

>>Leer más: La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Locales vacíos y futuro incierto

Vidrieras desnudas en pleno invierno, cajas arrumbadas en medio de los locales, persianas cerradas y ofertas que quedaron pegadas en un vidrio. Todo compone una triste postal de una imagen desteñida del esplendor que supo tener la tienda comercial y de la que solo quedan como testigos mudos sus pisos, barandas ornamentadas, escaleras de doble descenso y el mítico jarrón que Ramón García hizo traer desde España.

Mientras tanto, la puja entre los dueños de la propiedad y el administrador no logra zanjarse en medio de reclamos mutuos por la extinción del contrato decretado por ambas partes el mes pasado. De no prosperar una cifra indemnizatoria que equilibre las partes, el próximo 28 de julio está prevista una mediación prejudicial, de cara a un juicio por desalojo. A futuro asoman dos interesados en quedarse con el ícono del centro rosarino: sigue en firme una empresa uruguaya pero se interesó un operador asiático proveniente de Buenos Aires.

Noticias relacionadas
El hombre cayó por la barranca cerca del Barquito de Papel.

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Orson fue devuelto sano y salvo. 

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

El primer vuelod e Arajet desde Rosario a Punta Cana partió de madrugada.

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

Radares en Circunvalación, una ruta nacional que cruza por el medio de Rosario

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Ver comentarios

Las más leídas

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Lo último

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Marcelo Bielsa: Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice

Marcelo Bielsa: "Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice"

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

El emblemático edificio volvió a convertirse en un cascarón vacío. "Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza", afirmó la dueña de la cafetería
La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba
Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Ovación
Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Marcelo Bielsa: Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice

Marcelo Bielsa: "Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice"

Central: se estancó lo de Enzo Giménez y por ahora se extiende su estadía en Arroyito

Central: se estancó lo de Enzo Giménez y por ahora se extiende su estadía en Arroyito

Policiales
Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

La Ciudad
La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba
La Ciudad

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: No es mi rol hablar detalles del caso
Política

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono
Información General

WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer
La Ciudad

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez
La región

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum
Ovación

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores