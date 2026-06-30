La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Después de su reinauguración en 2023 cargada de esperanzas, el emblemático edificio volvió a convertirse en un cascarón vacío. "Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza", afirmó la dueña de la cafetería

La Favorita sirvió su último café y cerró sus puertas. Su reinauguración en 2023 abrió un nuevo capítulo en la historia del emblemático edificio de Sarmiento y Córdoba que este martes llegó a su fin.

Café Mokka , uno de los tres locales que hasta este martes permanecía abierto en la planta baja, estuvo desde el inicio del nuevo proyecto en La Favorita que resultó efímero. Por eso también es que la franquicia decidió quedarse hasta el final y sirvió café hasta las 20 , antes del cierre definitivo.

Lo cierto es que la postal, a pesar de la resistencia de la cafetería, resultó un tanto lúgubre. El emblemático edificio que supo albergar a grandes firmas y empresas multinacionales era, este martes, un cascarón vacío, frío y silencioso.

La imagen de esta tarde evidenciaba las ausencias de un edificio que supo estar repleto. Al momento del último café los pisos superiores ya se encontraban a oscuras y la planta baja vacía excepto por el bar, la farmacia y una zapatería.

Sólo algunas pocas personas se encontraban al final de la jornada para compartir los últimos minutos de La Favorita con un café y una medialuna a modo de despedida. A partir del miércoles, las persianas volverán a estar bajas.

Marcelo Bustamante / La Capital

El bar se despidió con un sabor amargo

"Hoy lamentablemente nos toca despedirnos. Nos queda un sabor amargo, porque si bien no nos fue mal, tampoco fue lo esperado. Estuvimos desde el inicio con los desarrolladores de este nuevo proyecto que no prosperó. Hubo muchos factores que contribuyeron y que ayudaron a que hoy tengamos que cerrar las puertas”, contó Lorena Motta, titular de la franquicia Café Mokka en declaraciones con LT8.

“Por ahí la propuesta no fue la deseada por la sociedad. También afectó la situación económica, la posible venta del edificio de los propietarios, que aparentemente no renovaban el alquiler por un plazo extendido por cinco años más. Es muy difícil para los administradores poder conseguir comerciantes que quieran apostar o invertir en el desarrollo y en la continuidad del centro comercial. Eso, quizás, precipitó el cierre de La Favorita tal cual se la conoce hoy en día”, subrayó Motta.

Marcelo Bustamante / La Capital

"Hubo una serie de circunstancias que afectaron notablemente el desarrollo comercial y que perjudicó a quienes apostamos y creímos en ese lindo proyecto. Mokka es una marca de San Juan. Al no tener experiencia en gastronomía, decidimos ser franquiciados. Apostamos a esta marca que tuvo muy buena repercusión en Rosario. Vendíamos, teníamos movimiento de gente. Al principio fue una locura absoluta. Después, como todo negocio, se entró en una meseta. No puedo decir que nos haya ido mal, pero tampoco fue lo esperado. En los últimos meses, con esta movida de cierre, las ventas cayeron en forma contundente y eso se notó”.

Motta admitió que le quedó “sabor amargo y mucha tristeza” al ya tener la certeza de que solamente hasta las 20 de hoy los clientes podrían tomar un cafecito en el bar del hall central de La Favorita. “Este era un sueño. Tener una cafetería en ese lugar tan emblemático, bajo la cúpula el edificio... Nosotros no tenemos otra cafetería donde ubicar a los ocho trabajadores que tenemos. En su momento llegamos a tener 19, pero a medida que esto no avanzaba los fuimos notificando y muchos ya se fueron”.

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Locales vacíos y futuro incierto

Vidrieras desnudas en pleno invierno, cajas arrumbadas en medio de los locales, persianas cerradas y ofertas que quedaron pegadas en un vidrio. Todo compone una triste postal de una imagen desteñida del esplendor que supo tener la tienda comercial y de la que solo quedan como testigos mudos sus pisos, barandas ornamentadas, escaleras de doble descenso y el mítico jarrón que Ramón García hizo traer desde España.

Mientras tanto, la puja entre los dueños de la propiedad y el administrador no logra zanjarse en medio de reclamos mutuos por la extinción del contrato decretado por ambas partes el mes pasado. De no prosperar una cifra indemnizatoria que equilibre las partes, el próximo 28 de julio está prevista una mediación prejudicial, de cara a un juicio por desalojo. A futuro asoman dos interesados en quedarse con el ícono del centro rosarino: sigue en firme una empresa uruguaya pero se interesó un operador asiático proveniente de Buenos Aires.