Central: se estancó lo de Enzo Giménez y por ahora se extiende su estadía en Arroyito

La transferencia del paraguayo a Querétaro todavía no se concretó. Mientras tanto, realiza la pretemporada con el Canalla en Arroyo Seco

Enzo Giménez lleva un año y medio en Central y su posible salida se definirá en los próximos días.

Lo que parecía seguro, ya no lo es. El traspaso de Enzo Giménez a Querétaro de México aún no se concretó, por lo que habrá que esperar algunos días para ver si eso finalmente ocurre. Por el momento, es uno más en la pretemporada de Central que comenzó este lunes.

El arranque de pretemporada iba a ser sin el paraguayo, pero el futbolista fue uno de los presentes y por el momento sigue formando parte del plantel.

Quienes trabajan sobre la negociación advierten que hay cuestiones todavía por resolver, que por supuesto son importantes para que la venta se concrete, pero que las charlas continúan y que la operación no está caída por completo.

Central tiene la mitad del pase del futbolista paraguayo y la idea es vender ese porcentaje al club mexicano, donde Giménez había acordado un contrato por tres años, en una cifra muy superior a la que percibe en Arroyito.

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El DT de Central, Jorge Almirón, aguarda por la llegada de los refuerzos que solicitó. Marcelo Bustamante / La Capital

El Canalla necesita una venta

El Canalla necesita realizar alguna venta en este mercado de pases, aunque, dicen, esta transferencia estaría lejos de otorgar el oxígeno que se busca desde lo económico.

Mientras, el plantel sigue con la pretemporada en el predio Arroyo Seco, a la espera de refuerzos. Se sabe que la prioridad es el centrodelantero, para cubrir el vacío que quedó tras la partida de Alejo Veliz a Bahía de Brasil. También se está tras los pasos de un extremo por derecha y, por supuesto, de un arquero como alternativa a Jeremías Ledesma.

La jornada de entrenamiento de este martes fue en doble turno (al igual que el lunes) y se repetirá el jueves y viernes. El Canalla tendrá apenas 25 días de preparación (fueron 28 de descanso), ya que el debut en el torneo Clausura está previsto para el jueves 23, como visitante, ante el campeón Belgrano.