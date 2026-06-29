Rosario habla de ESI: la construcción de vínculos sin violencia es la mayor preocupación de los adolescentes del municipio

La ley de Educación Sexual Integral (ESI) cumplirá en octubre 20 años, aún así su aplicación continúa siendo dispar . "Por distintos medios, los adolescentes acceden a mucha información sobre este tema, y todavía les cuesta hacer una reflexión crítica sobre esa información", advierte Celina Weiss, directora de Mujeres e Igualdad, de la Secretaría de Igualdad del municipio. Desde ese área se desarrolla un programa para acercar la ESI a aquellas instituciones de las que participan juventudes —como las escuelas pero también clubes y organizaciones sociales— y en lo que va del año convocaron a más de 600 jóvenes para debatir sobre vínculos, mandatos de género, el cuidado del cuerpo o el respeto a la diversidad, entre otros temas .

La propuesta lleva el nombre "Rosario ESIgualdad" y está disponible para las escuelas secundarias de toda la ciudad y para otras instituciones donde las juventudes sean protagonistas . En lo que va del año, unos 600 adolescentes participaron de los encuentros que proponen abordar distintas temáticas: el más demandado fue el taller sobre construcción de vínculos sexo-afectivos sin violencia.

Los talleres arrancaron a comienzos de 2004 y mantienen una demanda constante . Se trata de una política pública considerada "clave" para el encuentro, la escucha y la reflexión de las adolescencias . La propuesta tuvo un alcance integral en la ciudad, registrando intervenciones en escuelas de los distritos del norte, el sur, el oeste, el centro y el noroeste rosarinos.

"Nosotros creemos que estos espacios son sumamente necesarios", destaca Weiss. Por eso, explica, la demanda se sostiene e incluso hay escuelas que los vuelven a convocar año a año para abordar "aquellos temas sobre los que los propios adolescentes quieren conversar".

Vínculos sin violencia

En este recorrido, el taller denominado “¿Cómo construimos vínculos sexo-afectivos sin violencia?” fue la propuesta con mayor demanda por parte de las escuelas secundarias. "Hay mucha inquietud por estos temas. Los encuentros evidenciaron la necesidad de generar espacios específicos para debatir sobre el consentimiento, las relaciones afectivas, las masculinidades y los estereotipos de género", destaca Weiss.

Entre las preocupaciones de los estudiantes del secundario aparecen también las problemáticas asociadas al uso de las redes sociales. "Se plantea de manera reiterada cómo estas plataformas intervienen en sus formas de vincularse, manifestando inquietudes ligadas a la exposición de la intimidad, los celos, el control, la circulación de imágenes y los conflictos que escalan velozmente en los entornos virtuales", describe la funcionaria.

Tanto la construcción de buenos vínculos, como la problemática de la virtualidad son dos de los temas que convocan a los jóvenes, independientemente de su condición social. "Las problemáticas vinculadas a las desigualdades de género atraviesan a las adolescencias de manera transversal, con independencia del barrio, el distrito o el contexto socioeconómico al que pertenezcan", afirma Weiss.

¿Cómo funcionan los talleres?

La metodología implementada por Rosario ESIgualdad se basa en dinámicas participativas donde la palabra y la escucha activa entre pares son las protagonistas.

Los talleres se constituyen como un territorio de cuidado colectivo y acompañamiento adulto responsable, indispensable para revisar límites, resolver pacíficamente los conflictos y promover el buen trato.

La propuesta está diseñada para adecuarse a las demandas de cada comunidad a través de cuatro talleres específicos: ¿Cómo construimos vínculos sexo-afectivos sin violencia?, que invita a reflexionar sobre los mandatos de género, el amor romántico y el consentimiento; El cuerpo en clave de derechos, enfocado en abordar la salud integral, la autonomía y el respeto por la diversidad; Convivencia entre pares: construyendo vínculos desde el buen trato, orientado a fortalecer la empatía, la comunicación asertiva y la resolución pacífica de conflictos; y Habitar el cambio, un espacio de acompañamiento en los procesos afectivos del crecimiento y la construcción de la identidad.

Las escuelas y organizaciones sociales que deseen sumar estos espacios a sus comunidades pueden inscribirse a través de la página web del municipio.

Las consultas sobre el funcionamiento del programa se pueden canalizar a través del mail [email protected] y el teléfono de contacto: 341-2782188