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Javier Milei y Diego Santilli rompieron el silencio tras el cambio en la Jefatura de Gabinete

El presidente brindó detalles sobre la salida de Adorni y destacó la llegada al cargo de Santilli. El flamante funcionario habló sobre su nuevo rol en el gobierno

29 de junio 2026 · 10:49hs
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Tras la renuncia de Manuel Adorni

Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei defendió la gestión de Manuel Adorni, explicó los motivos de su salida de la Jefatura de Gabinete y destacó el perfil político de Diego Santilli, quien asumirá como nuevo ministro coordinador. Horas después de oficializar el cambio, el flamante funcionario confirmó cómo recibió la propuesta y anticipó cuáles serán sus principales objetivos.

Según explicó el mandatario, la decisión del exvocero presidencial no respondió a la investigación judicial que enfrenta ni a presiones de la oposición, sino al impacto que los ataques personales tuvieron sobre su familia.

En una entrevista con La Nación+, Milei afirmó que Adorni decidió dejar el cargo tras el deterioro que provocaron las agresiones contra su entorno más cercano: "Consideró inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo, especialmente contra su mujer y sus hijos".

El jefe de Estado rechazó que el exfuncionario deba abandonar la vida pública por la causa judicial en su contra y remarcó que todavía no existe una condena: "No se puede condenar a un hombre inocente. ¿Hay sentencia? ¿La Justicia se expidió?". También descartó que la posibilidad de una interpelación en el Congreso o una eventual moción de censura influyeran en la decisión.

Milei agregó que tanto él como su hermana Karina advirtieron la situación de antemano: "Notamos un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar".

El presidente explicó que la designación de Diego Santilli busca fortalecer el frente político del gobierno en una etapa que requiere mayor capacidad de negociación con gobernadores y legisladores.

Según detalló, el esquema será similar al que impulsó anteriormente con Guillermo Francos, mediante la reunificación del Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete.

"Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio. Tiene mucho músculo político y va a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sostuvo el mandamás argentino.

>> Leer más: El presidente Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El primer mensaje de Diego Santilli como Jefe de Gabinete

En sus primeras declaraciones públicas, Santilli confirmó que aceptó el ofrecimiento de Milei y aseguró que su prioridad será fortalecer la gestión y darle mayor visibilidad a los resultados económicos del gobierno.

En diálogo con Radio La Red, también se refirió al liderazgo político dentro del espacio oficialista y a su conversación con el expresidente Mauricio Macri: "Estoy convencido de que Macri quiere que la Argentina salga adelante, pero el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei".

Santilli señaló que su gestión buscará profundizar el diálogo político para facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

"Venimos tendiendo puentes con todos los sectores porque para lograr las reformas tiene que haber un presidente con una convicción única y luego diálogos y acuerdos", expresó.

El nuevo Jefe de Gabinete ratificó el rumbo económico del gobierno y aseguró que el objetivo será sostener el proceso de transformación iniciado por la administración libertaria.

Durante la entrevista, el funcionario consideró que las últimas turbulencias políticas relegaron la agenda económica. "Las buenas noticias quedaron tapadas", afirmó antes de enumerar la desaceleración de la inflación, la recuperación del salario real y la baja del riesgo país como algunos de los indicadores positivos que busca destacar el Ejecutivo.

También defendió el trabajo realizado por Adorni hasta su renuncia y aseguró que el exjefe de Gabinete continuó impulsando medidas y reformas "hasta el último día".

Consultado sobre una eventual candidatura en las próximas elecciones, Santilli evitó cualquier definición. "Estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida. Mi cabeza está puesta acá", concluyó.

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