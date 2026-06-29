Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Se repartirán por orden de llegada. Cuándo y cómo se realizará la actividad

Con motivo de la poda de invierno de los ejemplares de El Rosedal, la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección General de Parques y Paseos de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, entregará esquejes para que los vecinos puedan plantar en sus domicilios . La actividad se realizará los viernes 3 y 17 de julio de 9.30 a 11, el sábado 25 de 10 a 11.30, y el jueves 30 de 14 a 15.30 (o hasta agotar stock, en cada uno de los días) en el emblemático espacio situado en el parque de la Independencia. En caso de lluvia las entregas se suspenden.

Se estima la entrega de 2.000 bolsas en cada encuentro, por orden de llegada, conteniendo tres esquejes por bolsa, acompañado con la información del nombre específico y color del rosal. Cabe remarcar que se entregará una bolsa por persona.

Los esquejes o gajos son una pequeña porción de los rosales que se limpian y preparan, luego de su poda, para poder obtener nuevas plantas. La entrega es gratuita y su objetivo es expandir la mística y el valor simbólico del Rosedal entre rosarinos y rosarinas.

Con el propósito de brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo adecuado de los rosales, se desarrollarán además 5 talleres de capacitación abiertos a la comunidad , abordando técnicas de poda, mantenimiento y cuidados generales de esta especie ornamental.

Cada taller cuenta con un cupo limitado de 50 personas y la inscripción estará disponible en rosario.gob.ar a partir del miércoles 1 de julio.

Cabe aclarar que las clases teóricas se dictarán en la Escuela Municipal de Jardinería (Moreno 2450). Durante las jornadas prácticas se realizarán tareas de poda de bajada de altura y poda definitiva de los rosales, acompañadas por limpieza de canteros y retiro del material vegetal resultante, en el sector del rosedal del Parque de la Independencia.

Las actividades previstas son las siguientes:

Taller 1: martes 7, de 14 a 15:30 (teoría) / martes 14, de 14 a 15:30 (práctica).

Taller 2: miércoles 8, de 14 a 15:30 (teoría) / jueves 16, de 14 a 15:30 (práctica).

Taller 3: sábado 11, de 9 a 12. La jornada comenzará con una instancia teórica en la Escuela de Jardinería y continuará con la práctica en el Rosedal del Parque de la Independencia.

Taller 4: lunes 13, de 14 a 15:30 (teoría) / lunes 20, de 14 a 15:30 (práctica).

Taller 5: miércoles 15, de 14 a 15:30 (teoría) / miércoles 22, de 14 a 15:30 (práctica) .

Poda de rosales

Ante cada invierno, los 7.000 ejemplares del Rosedal del Parque de la Independencia demandan trabajos de poda para mostrarse en todo su esplendor con la primavera. Dicha poda se tiene que realizar indefectiblemente y en tiempo y forma, ya que el proceso de crecimiento de las plantas necesita respetar las estacionalidades.

La época de poda es muy importante para la correcta floración posterior, que se da con la llegada de la primavera y se prolonga hasta la siguiente poda. Estos trabajos, llevados adelante por la Dirección General de Parques y Paseos que depende de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, se hacen en temporada invernal, permitiendo luego que cada especie tenga una refloración en distintas épocas del año.

La poda invernal se desarrolla respetando las características de los ejemplares de rosas de 37 variedades distintas, plantadas durante la recuperación histórica del Rosedal, realizada en el año 2017, en el marco de la puesta en valor del patrimonio del Parque en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional.

La transformación del icónico espacio incluyó trasplante de arbustos para liberar zonas de plantación, nivelación de terreno y apertura de nuevos canteros, entre otras tareas. Para todo esto se necesitó un proceso de planificación intensa, reconstruyéndose su historia y fisonomía original.

Consejos para plantar los gajos:

►Identificar la base del gajo, las yemas deben mirar al cielo y los aguijones apuntar hacia abajo. Con una tijera pequeña, realizar un corte en la base en forma de cruz, esto favorece el desarrollo de las nuevas raíces.

►Para preparar la tierra, elegir una que sea rica en nutrientes, debe ser suelta. Lo ideal es usar sustrato: tierra buena con perlita y arena de río (puede incluir turba, pero no compost). Armar un pozo en la tierra con un palito o lápiz, al plantar el gajo, colocar 2 yemas bajo tierra (1/3 aproximadamente), y por lo menos 3 o 4 yemas tienen que permanecer sobre la superficie de la tierra.

►Cubrir el esqueje con una botella de plástico a modo de efecto invernadero.

►Los gajos deben tener luz, pero no sol directo, una o dos veces por semana humedecer la tierra sin mojar los gajos, las macetas deben estar a resguardo del viento, a los tres meses la planta echa raíces, dejar en macetas al menos 1 año, se deben podar durante el mes de julio.

Consejos para cuidar un rosal